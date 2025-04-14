川普半導體關稅露口風！承諾對部分企業「保留彈性」

路透報導，美國總統川普於當地時間13日表示，將在接下來的一周宣布有關進口半導體的關稅稅率，而且稱會對「這個產業中的部分企業保留一定彈性」。

路透指出，這代表目前對於智慧手機、電腦和晶片等的「豁免期」恐怕不會持續太久；眼下川普正試圖重塑半導體領域的貿易格局。

川普13日搭乘空軍一號從佛州返回華府時告訴記者，「我們希望讓這件事不要牽涉到其他那麼多公司，因為我們希望在自己的國家生產自己的晶片和半導體」。

被問到智慧手機等產品是否仍可取得豁免，川普並未正面回應，但表示：「你必須展現一定彈性，沒有人應該那麼死板。」

13日稍早，川普宣布對半導體產業進行國安貿易調查，並且否認針對電腦、智慧手機和半導體裝置實施「關稅豁免」。川普12日曾表示，將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，稱「我周一會給各位答案」。