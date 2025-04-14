快訊

立委罷免案幽靈連署 「罷雙吳」11被告、證人下午陸續複訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢很好」：財庫瞬間飽滿

「帶薪便便計算器」讓每次如廁都有價值 10萬月薪「照三餐上」價碼曝光

川普半導體關稅露口風！承諾對部分企業「保留彈性」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日抵達馬里蘭州從空軍一號下機。路透
美國總統川普13日抵達馬里蘭州從空軍一號下機。路透

路透報導，美國總統川普於當地時間13日表示，將在接下來的一周宣布有關進口半導體的關稅稅率，而且稱會對「這個產業中的部分企業保留一定彈性」。

路透指出，這代表目前對於智慧手機、電腦和晶片等的「豁免期」恐怕不會持續太久；眼下川普正試圖重塑半導體領域的貿易格局。

川普13日搭乘空軍一號從佛州返回華府時告訴記者，「我們希望讓這件事不要牽涉到其他那麼多公司，因為我們希望在自己的國家生產自己的晶片和半導體」。

被問到智慧手機等產品是否仍可取得豁免，川普並未正面回應，但表示：「你必須展現一定彈性，沒有人應該那麼死板。」

13日稍早，川普宣布對半導體產業進行國安貿易調查，並且否認針對電腦、智慧手機和半導體裝置實施「關稅豁免」。川普12日曾表示，將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，稱「我周一會給各位答案」。

川普 關稅

延伸閱讀

川普關稅惹怒全球「抵制美貨」！美國經濟恐蒸發830億美元

與美談判算勝利？邱毅批賴清德「愚昧無知」：台灣已登川普賊船

川普關稅政策搖擺…美官員點名半導體一句話 學者：台灣戰略警訊

盧比歐：美國遣送10名「罪犯」至薩爾瓦多

相關新聞

川普否認關稅豁免！點名各國別想逃 「尤其是中國」

美國財經新聞CNBC報導，美國總統川普13日駁斥「關稅豁免」是假新聞，稱沒有任何國家能逃脫對美國不公平貿易逆差，以及非貨...

稀土出口禁令掐住美軍工命脈！美官員憂貿易戰恐加速中國侵台

紐約時報報導，美中貿易戰迅速升溫且未見緩和跡象，中國暫停多項稀土礦物和磁鐵出口，造成汽車、航太、半導體及防務工業斷供風險...

川普半導體關稅露口風！承諾對部分企業「保留彈性」

路透報導，美國總統川普於當地時間13日表示，將在接下來的一周宣布有關進口半導體的關稅稅率，而且稱會對「這個產業中的部分企...

美海關暫免對等關稅 台灣就豁免比例而言是最大受惠者

美國政府周五深夜豁免智慧手機、半導體、電視在內電子產品關稅，台灣外銷至美國的貨品金額近2/3得到豁免，就比例而言是這次豁...

橋水創辦人達里歐擔心：川普關稅可能使美國面臨「比衰退更糟的事」

億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，他擔心美國總統川普...

川普說未來一周宣布半導體關稅 會對部分業者彈性處理

美國總統川普13日（周日）自佛州私人莊園搭乘空軍一號返回華府時對媒體表示，預計會在接下來的一周內宣布針對半導體進口的關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。