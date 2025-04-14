英國允投入200億英鎊 助出口商應對美國關稅影響

英國今天承諾投入200億英鎊（新台幣8470億元）協助出口商，包括受到美國關稅影響的企業，因為美國總統川普反覆實施的大規模進口稅擾亂全球市場。

法新社報導，英國財政部表示，此舉將把英國的出口融資額度擴大200億英鎊，總額達到800億英鎊，「數以千計受關稅影響的英國企業將因此受益」。

英國財政部表示，這筆資金中，最多將有100億英鎊專門用來協助「在短期內受到目前情勢衝擊的企業」。

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）指出，這項措施將協助企業應對未來可能面臨的挑戰。

她說：「當前世界局勢瞬息萬變，因此我們比以往任何時候都更應該支持英國的頂尖企業，支持他們因應接下來的挑戰。」

英國財政部表示，小型企業也將可在計畫中申請最高達200萬英鎊的貸款。

分析師曾警告，對美國進口英國商品徵收10%的關稅，可能會進一步削弱英國的商業和消費者信心。

汽車、鋼鐵和鋁業等行業面臨高達25%的關稅。

美國是英國最大的單一貿易夥伴，雙方在彼此經濟中投資超過1.2兆英鎊。

此舉正值英國努力與美國達成期待已久的脫歐後貿易協議。

當被問及何時能完成時，英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天接受天空新聞網（SkyNews）訪問時表示，他無法給出具體時間表，並指出川普是「美方的推動力和決策者」。