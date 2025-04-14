快訊

金城武帥照再曝光！男神電力100%超強 親吐神隱原因

不只老化，禿髮竟也會讓頭髮變白！多吃「這些食物」抗白髮 做2事促血液循環

日本餐廳苛刻高價變「富人遊戲」？名廚揭殘酷真相

英國允投入200億英鎊 助出口商應對美國關稅影響

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國今天承諾投入200億英鎊（新台幣8470億元）協助出口商，包括受到美國關稅影響的企業，因為美國總統川普反覆實施的大規模進口稅擾亂全球市場。

法新社報導，英國財政部表示，此舉將把英國的出口融資額度擴大200億英鎊，總額達到800億英鎊，「數以千計受關稅影響的英國企業將因此受益」。

英國財政部表示，這筆資金中，最多將有100億英鎊專門用來協助「在短期內受到目前情勢衝擊的企業」。

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）指出，這項措施將協助企業應對未來可能面臨的挑戰。

她說：「當前世界局勢瞬息萬變，因此我們比以往任何時候都更應該支持英國的頂尖企業，支持他們因應接下來的挑戰。」

英國財政部表示，小型企業也將可在計畫中申請最高達200萬英鎊的貸款。

分析師曾警告，對美國進口英國商品徵收10%的關稅，可能會進一步削弱英國的商業和消費者信心。

汽車、鋼鐵和鋁業等行業面臨高達25%的關稅。

美國是英國最大的單一貿易夥伴，雙方在彼此經濟中投資超過1.2兆英鎊。

此舉正值英國努力與美國達成期待已久的脫歐後貿易協議。

當被問及何時能完成時，英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天接受天空新聞網（SkyNews）訪問時表示，他無法給出具體時間表，並指出川普是「美方的推動力和決策者」。

川普 關稅

延伸閱讀

美海關暫免對等關稅 台灣就豁免比例而言是最大受惠者

川普關稅反轉釋利多！台灣半導體出口獲喘息空間…台股準備起飛？

防禦操作力抗關稅變數 凱基投顧：短期聚焦國安基金護盤股及內需股

川普將對半導體關稅給出答案 政院：兩套策略應變

相關新聞

川普否認關稅豁免！點名各國別想逃 「尤其是中國」

美國財經新聞CNBC報導，美國總統川普13日駁斥「關稅豁免」是假新聞，稱沒有任何國家能逃脫對美國不公平貿易逆差，以及非貨...

稀土出口禁令掐住美軍工命脈！美官員憂貿易戰恐加速中國侵台

紐約時報報導，美中貿易戰迅速升溫且未見緩和跡象，中國暫停多項稀土礦物和磁鐵出口，造成汽車、航太、半導體及防務工業斷供風險...

美海關暫免對等關稅 台灣就豁免比例而言是最大受惠者

美國政府周五深夜豁免智慧手機、半導體、電視在內電子產品關稅，台灣外銷至美國的貨品金額近2/3得到豁免，就比例而言是這次豁...

橋水創辦人達里歐擔心：川普關稅可能使美國面臨「比衰退更糟的事」

億萬富豪投資人、全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，他擔心美國總統川普...

川普說未來一周宣布半導體關稅 會對部分業者彈性處理

美國總統川普13日（周日）自佛州私人莊園搭乘空軍一號返回華府時對媒體表示，預計會在接下來的一周內宣布針對半導體進口的關稅...

川普重申會對電子產品課關稅 說貿易不公「沒人能逃脫責任」

美國總統川普矢言仍將對手機、電腦與消費性電子產品加徵關稅，淡化周末的豁免措施只是他整體推動重塑美國貿易的一個程序性步驟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。