川普重申會對電子產品課關稅 說貿易不公「沒人能逃脫責任」

美國總統川普矢言仍將對手機、電腦與消費性電子產品加徵關稅，淡化周末的豁免措施只是他整體推動重塑美國貿易的一個程序性步驟。

彭博資訊報導，川普周日再次強調，上周五晚間公布的豁免措施，即讓多項電子產品免徵中國大陸的125%關稅、以及免徵對全球徵收的10%基準關稅，只是暫時性的，政府另有針對這項產業徵收特別關稅的計畫。

川普周日在打完高爾夫後於在社群媒體貼文表示：「其他國家對我們採取的不公平貿易狀態和非貨幣關稅壁壘，沒有人能夠『逃脫責任』，尤其是中國，迄今為止，中國對我們最糟糕！」

川普表示：「周五並沒有宣布任何關稅『例外』。這些產品仍必須繳納現有的20%芬太尼關稅，而且它們只是被轉移到了另一個關稅『類別』。」「假新聞知道這一點，但卻拒絕報導。在即將進行的國家安全關稅調查中，我們將檢視半導體和整個電子產品供應鏈。」

未來電子產品、半導體稅率可望低於對中國的125%關稅

川普與他貿易團隊周日的發言，再次強調川普計劃關稅行動的廣泛範圍。不過，最新的行動代表著，手機、電腦產品與半導體在特定產業關稅實施前，可能還有數周甚至數個月的豁免期，而且稅率幾乎篤定會低於針對中國的125%稅率。這也讓企業與遊說組織獲得機會，可爭取不同的參數與排除項目。

這些豁免內容是上周五由美國海關與邊境保護局（CBP）公布，把這些產品最終轉向不同的稅種，即川普長期來威脅要對半導體徵收的特定關稅，但他從來沒有明確提出具體範圍。川普也已把這些他計劃特別課徵關稅的產業從他在本月初「解放日」所宣布的基準關稅和對等關稅排除。

對蘋果公司與其他依賴中國製造的業者來說，上周五的豁免措施仍代表一項暫時勝利。中國政府樂見這一發展，並敦促川普更進一步修正；中國商務部在官方微信帳號貼文說：「這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步；中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消『對等關稅』的錯誤做法。」

商務部長盧特尼克：一、兩個月後推出半導體關稅，涵蓋相關電子產品

不過，美國商務部長盧特尼克與其他官員周日表示，這只是將這些產品轉移到不同關稅類別之前的一個暫停措施，儘管未來的新稅率勢必將低於對中國的125%稅率，但可能也高於對其他國家徵收的10%稅率。

盧特尼克周日在ABC的節目上表示：「這些產品將歸到半導體類別，而且將有專門針對這一類的關稅，以確保這些產品回到境內生產。」「我們不能再依賴中國提供我們需要的基本貨物。」

根據蘭德中國研究中心副主任迪皮波整理的2024年官方貿易數據，川普最新的豁免涵蓋進口到美國、價值約3,900億美元的產品，其中包括進口自中國的逾1,010億美元產品。

盧特尼克表示，半導體關稅「大概一到兩個月內會推出」，他說，政府本周將在聯邦公報上公布與半導體有關的通知，但未進一步說明。美國政府下一步可能必須啟動所謂的「第232條調查」、在270天內提交報告，之後才可徵收關稅。

美國貿易代表葛里爾也表示，這些產品仍會面臨針對性關稅，「這不是它們不會被徵稅以鼓勵回流美國生產，只是會隸屬於另一套不同的制度。這是從一個關稅類別轉向另一個潛在關稅不同類別的過程。」