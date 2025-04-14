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美海關暫免對等關稅 台灣就豁免比例而言是最大受惠者

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣外銷至美國的貨品金額近2/3得到豁免。歐新社
台灣外銷至美國的貨品金額近2/3得到豁免。歐新社

美國政府周五深夜豁免智慧手機、半導體、電視在內電子產品關稅，台灣外銷至美國的貨品金額近2/3得到豁免，就比例而言是這次豁免的最大受惠者。

據凱投宏觀（Capital Economics）估算，，美國自中國大陸進口總額豁免大約23%，使原本高達145%的名目稅率下修至約106%。

至於其他國家，馬來西亞約44%列為豁免，越南和泰國接近三成。

美國進口商品實際平均關稅稅率降至22%，低於豁免前的27%，但仍遠高於去年僅2.3%的水準。

凱投首席北美經濟學家艾許沃斯（Paul Ashworth）說：「「這波豁免預料不會是最後一輪。蘋果執行長庫克成功讓iPhone獲得豁免，勢必會帶動其他產業加大遊說力道。」

川普 關稅

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