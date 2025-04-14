川普否認關稅豁免！點名各國別想逃 「尤其是中國」

美國財經新聞CNBC報導，美國總統川普13日駁斥「關稅豁免」是假新聞，稱沒有任何國家能逃脫對美國不公平貿易逆差，以及非貨幣關稅壁壘的責任，並且特別點名「尤其是中國」。

川普在自家平台真實社群發文表示：「沒有任何國家能逃脫我們為了糾正不公平貿易逆差與非貨幣貿易壁壘所設的關稅措施，尤其是中國，它對待我們遠比其他國家惡劣得多！」

川普稱，海關及邊境保護局11日針對電腦、智慧手機和半導體裝置的公告並未「豁免」，這些產品仍適用現有的20%關稅，而是「歸類方式」有所調整，並且批評主流媒體並未如實報導，「假新聞清楚這點，但並未報導」。

川普也預告，政府即將啟動國安關稅調查，全面檢視半導體及整個電子產品供應鏈。