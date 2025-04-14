【專家之眼】川普浪潮與中方應對

川普政府推動的關稅大戰，不只是單一經濟手段，而是一場針對21世紀全球經濟秩序重構的大工程。其核心建立在美國經濟顧問委員會主席米蘭提出的「國防－關稅－美元」三位一體機制上，意圖透過戰略性關稅、高科技封鎖、軍經綁架與貨幣金融操作，重塑全球供應鏈並維持美國霸權地位，其主要就是針對中國。

美方策略包括對中國商品加徵145%懲罰性關稅、推動美元貶值、發行百年期零息債券以維繫國內資金池，並透過軍事安全議題將盟友經濟綁入美國主導體系。同時，加強對「不配合國家」的金融與科技制裁。這不僅是一場經貿對抗，更是美方對中國的制度鬥爭與國際秩序重整。

面對此壓力，中國提出「韌性防禦＋主動破局」的綜合應對策略，除包括對美提出125%關稅之外，主要積極提振內需擴張、供應鏈自主化、外匯儲備多元化，以及加速推動數位人民幣國際化，企圖降低美元體系的主導性。並同時透過標準制定與多邊機制改革，尋求將壓力轉化為技術突破與地緣影響力擴展的契機。

中方在這場對抗中展現出的底氣，比如全球最完整的製造業體系，涵蓋原材料、零部件到最終產品，在電動車、5G、太陽能、鋰電池等領域具全球競爭優勢。再加上14億人口及4億中產階級，內循環經濟體系提供基本成長動能，企圖在外部需求受抑時穩住經濟基本盤。

還有政策調控靈活，政府擁有強大動員與資源配置能力，能快速透過財政、金融與外交手段穩定局勢，並支撐重點產業發展。針對科技封鎖，中國加大半導體、AI、航空航太等核心領域投資，努力實現關鍵技術自主可控。尤其，北京透過「一帶一路」，與東協、非洲、拉美等地深化合作，降低對美依賴，試圖重塑國際話語權。

4月中旬，習近平主席將訪問越南、馬來西亞與柬埔寨，強調深化區域融合、產業鏈合作及維護地區穩定。此行前夕，中共召開中央周邊工作會議，提出構建周邊命運共同體，加強戰略互信、安全合作與人員交流，以便應對川普的衝擊。

儘管如此，中美貿易總額在2024年仍高達5825億美元，中國對美貿易順差達3610億美元，顯示雙邊經濟高度互賴。貿易結構顯示，中國對美出口以機電產品、家具、玩具、塑膠製品及鋼鐵為主，美國出口至中國則包括大豆、飛機零件、高科技產品與礦產資源。這種互補性使脫鉤難以完全實現，但衝突烈度可能會逐漸升高。然而，中方的弱點在於房地產債務風險、青年失業、資本外流等內部挑戰，長期競爭仍需戰略耐心與結構性改革。

至於台灣，身處中美對抗的最前線，情勢尤為險峻。美國藉由台灣牽制中國，中國視台灣為核心利益，在關稅與科技戰升級後，台海局勢將更趨緊張。因此，兩岸的接觸與談判，將為避免戰端的最佳選項，否則台灣恐首當其衝。民進黨政府應展現戰略彈性，如開放陸客、強化兩岸交流，穩住現狀、爭取談判籌碼，避免陷入對抗死局。