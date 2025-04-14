美商務部長：半導體等電子產品關稅 最快在1個月後開徵

美國上周末宣布豁免半導體、智慧手機及其他電子產品對等關稅，但美國總統川普十二日表示，他將於美東時間十四日說明半導體關稅細節。美國商務部長盧特尼克十三日表示，智慧型手機、電腦和若干其他電子產品，將與半導體一併面臨個別關稅，可能在一個月後開徵。

川普：周一給各位答案

美國海關及邊境保護局（CBP）十一日公告免徵對等關稅的產品代碼，回溯至美東時間四月五日午夜十二時一分（台灣時間四月五日中午十二時一分）起，涵蓋廿種產品類別，包括所有智慧手機、電腦、筆電、半導體裝置、記憶體晶片和顯示器面板等，豁免措施還擴及小額包裹。美國官員透露，這是為了維持美國半導體供應。

大陸商務部發言人昨天表示，美方豁免電腦、智慧手機、半導體製造設備、積體電路等部分產品的對等關稅，中方正對相關影響進行評估；中方注意到這是繼美方四月十日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅以來，對相關政策做出的第二次調整，是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步，呼籲美方徹底取消對等關稅。

川普十二日在空軍一號專機上被媒體問及電子產品關稅豁免以及美國準備課徵半導體關稅等議題，他表示，「我周一會給各位答案，我們周一將非常具體。我們正進帳一大筆錢」。

路透報導，美國豁免特定電子產品百分之十對等關稅，可降低進口台灣半導體、印度製造的蘋果手機成本。

美國去年從大陸進口最多的產品是智慧手機，進口總額四一七億美元，其次是筆電，進口總額三三一億美元。美國智庫蘭德公司研究員迪皮波表示，這些豁免對等關稅的產品，占大陸銷美貨物比重逾百分之廿。

華爾街日報稍早引述一名不具名白宮官員表示，川普將要求依據貿易擴張法第二三二條款，研究對半導體課徵關稅。這項條款授權川普在進口商品威脅國家安全時展開調查並課稅，川普已援引該條款，對鋼鋁與汽車課徵百分之廿五關稅。

彭博報導，預期川普政府很快將對銷美半導體產品進行新的調查，晶片最終可能在數周或數月內面臨新關稅。路透引述美國官員表示，川普對半導體產品的新一輪國家安全貿易調查，可能對這個產業施加其他新關稅。

豁免關稅僅是暫時措施

盧特尼克十三日在美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」訪問中說，美方十一日免除電子設備關稅只是暫時措施，這些暫時豁免的產品將面臨「半導體關稅」，預計一、兩個月內實施。盧特尼克說，前述類別產品都將歸入半導體類別並徵收一種特殊重點關稅，確保這些產品回流美國製造，「我們需要有半導體、有晶片、平板，我們需要在美國製造這些東西」，不能依賴東南亞生產這些用品。