美豁免部分電子商品對等關稅 陸：美修正錯誤做法一小步

美國將智慧手機、電腦和其他電子產品排除在對等關稅範圍外，對中國大陸也適用。大陸商務部昨晚回應，這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步；中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消「對等關稅」的錯誤做法。

大陸商務部發言人表示，美方以一紙行政令推出所謂對等關稅，不僅違反基本經濟和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視，對等關稅四月二日推出以來不僅沒解決美國自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，「貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路」，敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消「對等關稅」錯誤做法，回到相互尊重，透過平等對話解決分歧的正確道路。

另外，大陸外交部十二日發布中英雙語影片批美關稅是「煽盟友耳光、割世界韭菜」，又稱「有中國在，天塌不下來」，央視網刊出評論稱一味綏靖只會讓霸凌者更有恃無恐。

官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨則發文稱中方正和更多國家共同應對美國「濫施關稅」，強調中方面對貿易戰的態度是「衝擊再大也要站著應對」，並稱這是中方的態度，也會成為愈來愈多國家的態度。

大陸知名經濟學家陶冬則指出，對等關稅談判耗時甚久，美國正在刻意製造「先就範有好處」的囚徒困境氣氛以便各個擊破，他相信關稅談判完成並非川普貿易訛詐的盡頭，接下來就是在高壓下推進債務重組，以期減輕美國債務負擔，穩定國債市場；美國有卅六兆美元債務，每年需支付超過一兆美元利息，今年有三兆美元債務到期，近月浮出水面的「海湖莊園協議」本質上就是美債重組計畫。