陸喊話 徹底取消對等關稅
美國近日宣布將智慧手機、電腦和其他電子產品排除在對等關稅範圍之外。對此，大陸商務部昨（13）日回應，這是美國繼4月10日暫緩對部分貿易夥伴徵收高額「對等關稅」以來，對相關政策做出的第二次調整，「這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」，敦促美方徹底取消對等關稅。
大陸商務部指出，美方以一紙行政令推出所謂「對等關稅」，不僅違反基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視。「對等關稅」自4月2日推出以來，不僅沒有解決美國自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。
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