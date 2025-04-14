電子產品暫免加稅 陸豁免商品金額高達3.2兆

美國宣布將智慧手機、電腦和其他電子產品暫時排除在對等關稅範圍之外。機構認為，此舉對中國大陸出口美國是一大利多，此次豁免涵蓋來自中國大陸商品金額約1,000億美元（約新台幣3.2兆元），占中國大陸出口美國產品總金額近七成之多。美國海關與邊境保護局（CBP）11日發布更新稅則公告，豁免包含智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理及記憶體晶片、通訊設備、顯示器與模組、半導體相關等類別商品的進口稅率，排除在川普對中國大陸課徵的125%關稅、以及對幾乎全球課徵的10%基準關稅適用名單之外，不受「對等關稅」影響。

依美國國際貿易管理局（USITA）數據，2024年中國大陸對美貿易進口4,389.47億美元，出口1,435.46億美元，貿易逆差2,954億美元。

在進口商品中，前五大包括智慧手機等產品508.62億美元、個人電腦等產品361.77億美元、電池產品178.84億美元，玩具134.79億美元，以及汽車零部件93.94億美元。

圖／經濟日報提供

宏觀研究機構「坦途宏觀」（GFM Research）發文指，經該機構測算，本次豁免來自中國大陸的金額約1,000億美元（存在高估）。

「坦途宏觀」認為，川普可能較忌憚關稅直接衝擊美國對外依賴度高的下游消費品。此外，豁免GPU、智慧手機的關稅，或也是希望避免關稅對科技業的巨大衝擊。

同時，另一較小的可能性，是川普團隊也可能打算將這些商品留至未來再加關稅，理由是對等關稅行政令明確提出豁免「鋼鋁、汽車、藥品、半導體」，而前兩者都是已是被加徵232條款關稅的商品。

另，英國衛報引述凱投宏觀公司（Capital Economics）首席北美經濟學家艾希華斯（Paul Ashworth）指，關稅豁免代表著川普「貿易戰」部分降級，亞洲電子業會有更多贏家，不僅是中國。這代表美國從越南、印度、南韓等地進口的此類商品都將享受豁免。

此外，有港媒指出，白宮副幕僚長的米勒（Stephen Miller）近日在社群平台發文澄清，這些電子產品仍面臨20%的利用國際緊急經濟力量法案（IEEPA）關稅，即最初芬太尼問題的20%關稅。不過，仍比超過100%低得多。