陸駐美大使崔天凱密訪華府 尋求談判被拒

華盛頓郵報引述接近中國大陸領導層的人士透露，在關稅戰導致市場日益增長的恐慌背後，隱藏一個深層的擔憂，那就是美國總統川普反覆無常，以及他上台後華府與北京之間缺乏任何有意義的溝通管道，意味著沒有可用工具使雙方關係重回正軌。

華郵報導，中方早在川普二度當選前一年已做好準備，在他當選後中方更做好迎接貿易戰準備，但試圖建立秘密管道，以避免陷進「政治鬧劇」。報導說，北京一直希望與華府建立溝通管道，但未如願。

川普曾表示，他願意與中國達成協議，北京也想達成以中方意願為主的協議，例如購買更多美國產品、在美國投更多資等。但自川普就職以來，中方高級官員試圖與川普新政府接觸，結果都是吃閉門羮。

該報指出，中國前駐美大使崔天凱今年二月祕密前往華盛頓會見智庫代表，探討北京如何與新政府接觸。在川普首個任期，崔天凱與川普女婿、時任白宮顧問庫許納曾建立類似的秘密管道。

消息人士說，當時崔天凱帶來中國最高層批准的提案，概述了潛在的方案尋求談判機會，避免兩國爆發貿易戰，但川普團隊認為崔天凱層級不夠高，連談都不想談，崔天凱最後受挫而回 。

報導指川普團隊只想跟習近平的親信接觸，例如中共中央辦公廳主任蔡奇，認為崔天凱並非中方決策核心內人物。對於川普團隊這個想法，北京認為是跳脫了中方對外聯繫的固有框架，會帶來無法接受的政治風險。

華郵認為，在美中目前缺乏溝通的情況下，不僅沒有緩解的跡象，未來很可能會陷入相互報復的循環，甚至很難在短期內啟動談判。