美中經濟脫鉤 恐波及台

華盛頓郵報報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在貿易戰上互不讓步，全球兩大經濟體比以往任何時候更接近全面經濟斷裂，而且目前缺乏引導美中回歸正軌的溝通管道，加劇雙方爆發實際戰爭的可能性，恐怕讓台灣遭受池魚之殃。

多位分析人士與接近大陸高層的消息人士指出，雖然表面上市場是因關稅混亂而恐慌，實際更深層的隱憂在於：川普行動反覆無常，加上自一月以來中美幾乎沒有具實質意義的秘密溝通管道，雙邊關係幾乎無從修補。

美國智庫蘭德公司中國研究中心主任白明指出，「外界普遍關注關稅，但實際上已經超越關稅層面的問題，惡化到經濟脫鉤的程度。」

白明表示，北京原認為只要有機會與川普坐下來談、穩定雙邊關係，可以對加徵關稅和其他措施保持容忍，「但是現在這種可能性已經徹底消失」。

美中貿易與投資流動一直是穩定美中緊張關係的關鍵因素。分析人士警告稱，這種經濟聯繫的中斷，也就是所謂的「脫鉤」，可能會失去一項重要的防護機制，進而從根本上改變全球經濟秩序，並提高發生軍事衝突的可能性。

大陸官員已暗示，北京準備與美國打持久戰，對內展現強硬態度，同時也沒忘記在川普第一任期高壓談判下收穫不多的歷史經驗。兩位知情北京內部討論的人士透露，中共已經組成高層官員小組，推出一系列預先策畫好的措施迎擊美國經濟攻勢。

華郵引述分析人士指出，貿易戰拖得愈久，報復行動就愈可能蔓延到美中在其他領域的對抗，尤其是華府與台灣的關係。

華府智庫史汀生研究中心資深研究員孫韻描述，目前的情況類似二○二○年川普第一任期時，美中「第一階段貿易協議」破局之後，雙方關係迅速惡化，華府和北京因中國在南海的擴張行動，以及美國對台支持上陷入激烈衝突。

孫韻提到，「川普通常從關稅開始試圖迫使北京妥協。而當北京拒絕退讓時，這種衝突很快就會蔓延到其他領域，因為川普相信極限施壓的有效性」。她補充，危險在於當兩位自信的領導人決定進行一場「誰先退誰就輸」的博弈時，衝突升級變得更難以避免，因為他們都認為自己將取勝」。

川普七日加徵大陸關稅至百分之一二五時，揚言切斷美中一切會談，華府智庫昆西研究所研究員文哲凱認為，「川普基本上願意和北京達成某種協議，但現在似乎挖坑給自己跳，非要逼到北京屈服才願意談的情境，而中國顯然不會退讓，代表最可能的情境就是僵局持續升級」。

事實上，大陸官員無論公開或私下都表明有意與美方達成協議。近期曾與陸方代表會面的孫韻描述：「他們傳達的訊息大致上就是，我們想談，但我們也準備應戰。」