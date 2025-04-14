北京封鎖美貨 打到痛點

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

政治新聞網站Politico報導，早在美國總統川普上周大幅提高對中國大陸的關稅稅率之前，中國大陸就已悄悄以非關稅貿易壁壘封鎖美國商品進口，過去四個月來暫停或大幅削減直接進口美國農業與能源產品，尤其鎖定共和黨票倉的農業州。

報導指出，北京已透過一系列官僚封鎖作業和第三方交易，暫停或大幅減少直接從美國進口的產品，包括牛肉、家禽肉品及液化天然氣（LNG）等，包含拒絕續發出口許可證給數百家肉類加工廠，指控部分美國雞肉產品含有禁用藥物，並停止進口美國天然氣，而瞄準目標剛好又是川普鐵票倉，例如愛荷華州和內布拉斯加州。

此舉說明北京十分清楚如何打擊川普痛點，也凸顯北京回應美中貿易戰的策略靈活性。這套劇本也是中國大陸2001年加入世界貿易組織（WTO）之後的嫻熟手段。

川普 關稅

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