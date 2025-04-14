北京封鎖美貨 打到痛點
政治新聞網站Politico報導，早在美國總統川普上周大幅提高對中國大陸的關稅稅率之前，中國大陸就已悄悄以非關稅貿易壁壘封鎖美國商品進口，過去四個月來暫停或大幅削減直接進口美國農業與能源產品，尤其鎖定共和黨票倉的農業州。
報導指出，北京已透過一系列官僚封鎖作業和第三方交易，暫停或大幅減少直接從美國進口的產品，包括牛肉、家禽肉品及液化天然氣（LNG）等，包含拒絕續發出口許可證給數百家肉類加工廠，指控部分美國雞肉產品含有禁用藥物，並停止進口美國天然氣，而瞄準目標剛好又是川普鐵票倉，例如愛荷華州和內布拉斯加州。
此舉說明北京十分清楚如何打擊川普痛點，也凸顯北京回應美中貿易戰的策略靈活性。這套劇本也是中國大陸2001年加入世界貿易組織（WTO）之後的嫻熟手段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言