蘋果、惠普 暫緩從陸輸美

日本媒體報導，在美國總統川普對中國大陸加徵超高的對等關稅後，蘋果、惠普等電腦製造商都已暫停從中國大陸出貨電腦到美國。同時，蘋果也正加速轉移供應鏈，在截至3月過去一年的印度iPhone產量，占比已提高到兩成。

日媒指出，鴻海（2317）集團已暫停成都廠出貨到美國。由於成都廠約30%-40%的組裝產品是要運到美國，因此該廠的產能利用率降低，一名成都廠的員工說，加班時數已減少至每月不到40小時，只有之前的60%水準。

蘋果預料將把出口到美國產品的來源國，從中國大陸逐步轉移到印度等其他國家。彭博資訊指出，在截至3月的過去一年內，蘋果在印度組裝價值220億美元的iPhone，年比激增近60%，同期在印度組裝iPhone的數量占比也提高到20%。

不過，美國政府突然豁免智慧手機與電腦等產品的對等關稅，從中國大陸輸入美國的電子產品只會被加徵20%關稅、而非145%，讓蘋果壓力減輕不小。

此外，惠普將電腦生產外包給台灣廣達電腦等代工業者，於重慶生產。一家代工廠主管透露，4月已經暫停對北美市場的出貨作業，預料短期內不會恢復。廣達重慶廠一名員工說，部分產線已經停擺，員工人數也減少。