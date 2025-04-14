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川普加徵關稅 美國人工智慧發展 籠罩陰霾

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
專家表示，川普的貿易關稅將提高資料中心的興建、設備及營運成本。（路透）
專家表示，川普的貿易關稅將提高資料中心的興建、設備及營運成本。（路透）

美國總統川普對進口產品全面加徵關稅後，勢必將推升資料中心的興建、設備及營運成本，可能減弱矽谷投資人工智慧（AI）科技的努力，並且弱化對中國大陸的競爭力，讓美國的人工智慧（AI）熱潮蒙上陰霾。

AI與資料中心建造廠商的主管和專家表示，在OpenAI、Google及微軟等企業正競相建造資料中心以推動AI發展之際，川普的貿易關稅將提高資料中心的興建、設備及營運成本。

儘管川普上周意外讓電腦、智慧手機以及對AI計畫至關重要的繪圖處理器（GPU）半導體，能夠豁免於對等關稅，讓科技業鬆了一大口氣。但AI資料中心的許多元素都不在豁免之列，包括建材、冷卻設備及備用發電機。

而且，獲豁免的產品，顯然仍會受到美國今年稍早對中國大陸加徵的20％進口關稅影響。雪上加霜的是，川普有意要求對半導體發動國安調查，日後仍可能對輸入晶片課徵關稅。

川普及科技界領袖都視中國大陸為AI勁敵，但美國對中國大陸課徵令人瞠目結舌的145％關稅，反而可能刺激中國大陸增強與美國競爭的實力。

川普關稅可能大幅提高成本，加上貿易政策的不可預測性和反覆易變，已帶給資料中心產業不確定性。協助興建資料中心的不動產顧問業者BLS公司董事總經理畢金斯說，不確定性與困惑導致業者難以實際規劃。

他表示，就算企業能從美國供應商取得發電機、交換器及變壓器，現有的需求就已熱絡到將推升價格，「所有的必要的硬體都已須積壓24-36個月才會出貨」，他估算資料中心成本可能上升15％-20％。

一些業界人士擔憂，川普激進關稅將使AI熱潮降溫。曾為Google AI實驗室主管的AI教育新創公司DeepLearning.AI共同創辦人吳恩達說，「我非常擔心」，「美國現在及計劃建造的能源基礎設施與資料中心很多，關稅絕對將拉高成本」。

川普 關稅

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