關稅危機 歐盟加速自貿協定

美國保護主義升高，歐盟憂心和美國關係出現不可逆轉的傷害，正加速與全世界多國議定貿易協定以分散市場。

歐盟首席貿易談判代表塞夫喬維奇十四日將赴華府遊說，希望美國降低對歐盟三千八百億歐元出口產品的關稅。由於雙邊年貿易額達一點六兆歐元，要完全分散市場並不容易，因此歐盟同時極力與其他國家敲定自由貿易協定。

歐盟回應川普關稅的關鍵策略，就是與多國敲定自貿協定並打開新市場，重點在於突破多項因會員國反對而陷入停頓的自貿協定。川普的關稅政策促使歐盟產生更強的動能，以分散供應鏈及打入新市場。

歐盟最想完成與南美洲南方共同市場之間的自貿協定。去年十二月雙方對自貿協定已達成政治協議；原本反對的奧地利，也因為川普的作為而啟動國內複決程序。另外近月來歐盟也大力推進與阿聯、馬來西亞、印尼、泰國及印度的貿易談判，而歐盟與英國之間也針對重設英國脫歐後的雙邊關係展開對話。

截至去年，歐盟正在等候簽約或各國同意的自貿協定金額超過一千八百五十億歐元。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟目前正積極轉向亞洲，將與跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＡＴＰ）各國密切合作。紐西蘭總理盧克森建議以ＣＰＡＴＰ為基礎，與歐盟達成更廣泛協定。

歐盟也擔憂中國大陸產品將大量轉銷歐洲，馮德萊恩與歐洲委員會主席科斯塔預訂七月赴北京舉行峰會，討論電動車供應鏈並更新海關合作協定。西班牙等國主張加強與大陸貿易關係，不過法國等國則持審慎態度。