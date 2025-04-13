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陸官媒批美：「偷偷摸摸豁免神操作」 搬起石頭砸自己腳

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對加徵對等關稅後又釋出豁免清單，大陸官媒《新華社》12日刊文批評，美國「偷偷摸摸豁免」與此前的高調不同，選在不起眼的時間發布「故意低調」，加上文件內容繞口，當局系列「神操作」值得玩味，反映其搬起的石頭確實砸到自己的腳。(美聯社)
針對加徵對等關稅後又釋出豁免清單，大陸官媒《新華社》12日刊文批評，美國「偷偷摸摸豁免」與此前的高調不同，選在不起眼的時間發布「故意低調」，加上文件內容繞口，當局系列「神操作」值得玩味，反映其搬起的石頭確實砸到自己的腳。(美聯社)

美中關稅戰角力未歇。針對美國近日突宣布，對智慧手機、筆記型電腦、晶片等電子產品豁免「對等關稅」，新華社13日刊文稱，美國此次「偷偷摸摸豁免」，與此前高調宣布一系列加徵關稅政策不同，選在不起眼的時間發布，仿佛「故意低調」，加上文件內容繞口，當局一系列「神操作」值得玩味，「反映出其搬起的石頭確實砸到了自己的腳。」

新華社於13日以「大張旗鼓加稅 偷偷摸摸豁免——起底美國政府的『神操作』」為題評論稱，美國海關與邊境保護局並未在其官網上發布這一信息，而是通過一個信息發布平台，該平台後被確認是供美國政府機構使用的平台。相關文件顯示的信息發布時間為美東時間11日晚10時36分，為周五深夜。

文章並稱，該社記者於「12日早些時候核實官方信息時發現，白宮方面並未就此公開表態，此後向白宮、海關與邊境保護局方面求證，也未能得到回應」。不起眼的時間，不起眼的平台，再加上繞口的公文表述，這仿佛是一則「故意低調」的信息發布。

另，文章引述一名資深貿易專家表示，美國政府這種做法非常反常，用非常低調、非常隱晦的方式，宣布影響非常廣泛的關稅豁免，涉及金額或高達數以十億計美元。文件措辭不清晰、不明確，政策發布可謂「拐彎抹角」。

文章認為，與之相比，美國2日高調宣布所謂對等關稅，有白宮的精心布景，有鋪墊的長篇講話，也有各級官員的「宣介」，可謂大張旗鼓，可還沒到10天就悄然讓步。一個顯而易見的原因是，美國各界對關稅政策的強烈反對聲浪，已對政府形成巨大壓力。

此外，報導稱，據貿易逆差隨意計算的對等關稅，已引發金融市場劇烈震蕩。股市遭遇暴跌，美債遭到拋售，凸顯投資者對於美債和美元作為「避風港」地位的質疑。同時，包括美國聯邦參議員和共和黨內重量級人物公開批評關稅政策，反映美國國內正形成強烈的反對聲浪。

分析人士還指，智慧手機、筆記型電腦等電子產品的產業鏈早已深植於亞洲，要想將製造工廠轉移回美國，除時間挑戰，還面臨著政策不確定、成本高昂和技術工人不足等問題。

新華社在文章最後批評，美國政府的這次「偷偷摸摸豁免」，「或許能夠反映出其搬起的石頭確實砸到了自己的腳」。

川普 關稅

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