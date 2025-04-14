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美日17日展開談判 日：不以拋售美債當籌碼

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

美國與日本預定17日展開貿易談判，日本執政黨高層13日先喊話表示，日本不打算以持有的美債為談判籌碼，不會蓄意採取行動，並且應該讓日圓升值。

知情人士透露，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正為日方的首席談判代表，將在17日會見美國財長貝森特（Scott Bessent）。本周的美日貿易協商可能包含棘手的匯率政策，部分日本官員預料，美方將要求日方支撐日圓走勢。

自民黨政策主管小野寺五典13日接受日本放送協會（NHK）訪問時說：「身為美國盟友，政府不會蓄意對美債採取行動，造成市場混亂肯定不是好主意」。他說，作為美債最大海外持有國的日本，不該以蓄意拋售美債，報復美國總統川普開徵的關稅

小野寺五典也說，日圓疲弱推高家庭的生活成本，必須透過提振產業競爭力等方式，讓日圓走強，「日圓疲軟是推升物價的因素之一」，「為了讓日圓轉強，強化日本企業非常重要」。

川普 關稅

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