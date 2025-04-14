美設目標 90天談妥90項協議 專家：「祝你們好運」

美國總統川普所領導的政府已設定目標，要在90天內談妥90項貿易協議，但貿易談判專家指出，這個目標的難度極高，給予一個建議：「祝你們好運」。

路透報導，歐盟首席貿易談判代表塞弗科維奇14日將前往美國，與美國官員緊急協商川普宣布的對等關稅措施。但在他抵達華府時，川普的首席關稅談判代表、財政部長貝森特卻前往阿根廷布宜諾斯艾利斯，表達對阿根廷經濟改革的支持。

貝森特的缺席讓貿易專家更加懷疑，川普政府能否有效管理同時進行的大量談判、以及要怎麼在90天內談成90項協議。曾任美國貿易代表署（USTR）的亞洲協會政策研究所副所長卡特勒說：「我們不可能在這段時間內與任一國家達成全面協議。」

但白宮貿易顧問納瓦羅反駁說，貝森特、美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克能完成這項工作，「我們將在90天內完成90項協議，這有可能」。

卡特勒說，市場動盪帶給川普團隊要盡快取得勝利的壓力，但要達成讓川普和金融市場都滿意的貿易協定，是一項「艱鉅的任務」，因此川普的團隊可能須優先考慮關鍵國家，並對其他國家延長90天的暫緩期。

川普第一任期內，光是修改美韓自由貿易協定中的汽車鋼鐵條款，就費時八個多月，談妥全面的美墨加協定（USMCA）更耗時兩年多。

川普政府所面臨另一障礙，協調90起談判的後勤工作。外交人士說，有許多重要職位尚未填補，有些官員還須忙於其他任務。影響談判的另一複雜因素是美國貿易立場的不確定性，川普的高級貿易顧問各自堅持己見。