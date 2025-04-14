川普晶片關稅模擬三劇本 最重稅率恐逾100%

白宮暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品對等關稅之際，美國總統川普預告將於美東時間14日說明半導體關稅細節，晶片業嚴陣以待，並推演出川普晶片關稅三套劇本，相關廠商最嚴重恐面臨超過100%關稅，重創台灣、南韓與美國自家半導體廠，惟業界強調，一切仍是「川普說了算」，仍待美方揭曉。

業界推演川普晶片關稅第一套劇本是，採用國家或廠商全球半導體產出量與美國製造差額訂出公式來課稅，即「大水庫模式」。先前美國對各國開出的對等關稅即以該國出口與進口美國差額相關公式計算，若沿用「大水庫模式」計算晶片關稅，對半導體業衝擊將最劇烈。

業界分析，以全球晶圓代工龍頭台積電為例，其2023年報揭露年產能超過1,600萬片12吋約當晶圓，且持續擴張中，然而，其位於美國亞利桑那州的廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者之間的巨大差額若成為課稅基礎，稅率恐極為驚人，沒有在美國建廠的半導體業者，將更不利，稅率恐逾100%。

川普上周甫透露，自己先前對台積電提出不來美國蓋廠，「就會課100%關稅」的言論，相關消息傳出後，業界即揣測「晶片課稅100%」是川普亮出對晶片業關稅的底牌，也讓業界高度憂心高關稅的影響。

第二套劇本是直接對進口美國的晶片課稅，但這會直接懲罰在美國設廠組裝的業者。相較於劇本一，劇本二看似較為直接，即針對「直接進口」到美國的晶片課徵關稅，惟業界指出，大型晶片製造商直接銷售晶片至美國的比重通常不高，許多情況下是透過供應鏈體系，最終整合進各式電子產品中。

因此，若單純對進口美國的晶片課稅，首當其衝的反而是那些需要進口晶片在美國進行組裝、整合的廠商，包括在美國設有生產基地的電子製造服務（EMS）大廠，如鴻海、廣達等，甚至連美國本土品牌，如伺服器大廠美超微（Supermicro）等，等於懲罰呼應川普政府而在美國加大力度設廠的廠家。

第三套劇本是成品內含半導體課稅，惟追溯困難度高。業界說明，川普政府可能設定一個統一的關稅稅率，適用於所有銷售至美國、內含有半導體元件的終端電子產品，例如，所有進口到美國的筆電、智慧手機、伺服器等，只要內含晶片，就依此稅率課徵。

業界點出，若採行這套劇本課稅，潛在影響範圍極廣，幾乎涵蓋所有現代科技產品，最大的挑戰在於執行層面的複雜性與追溯的困難度。

業界直言，最好的結果當然是川普「重重拿起，輕輕放下」，採用上述三套劇本之外的第四套劇本，甚至另有但書讓多數晶片業者避開關稅衝擊，惟一切仍是「川普說了算」，最終仍待美方揭曉。