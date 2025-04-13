豁免成泡影？美商務部長爆料：半導體關稅將在一、兩個月內上路

美國商務部長盧特尼克13日接受ABC新聞台訪問時表示，對半導體等電子裝置的關稅豁免僅為暫時性質，仍將對這些產品開徵「半導體關稅」，可能會在「未來一、兩個月內上路」。

盧特尼克說，這些產品將納入半導體關稅之下，「將有專門類別的關稅，以確保這些產品的生產回流。我們需要半導體、晶片，也需要面板–這些東西必須在美國製造。我們不能依賴東南亞來供應我們運作所需的一切。」

他表示，所以總統川普的意思是，這些電子產品豁免於對等關稅，但將被納入半導體關稅，半導體關稅可能會在未來一或兩個月上路。