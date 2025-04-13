聽新聞
0:00 / 0:00

豁免成泡影？美商務部長爆料：半導體關稅將在一、兩個月內上路

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美商務部長盧特尼克表示，半導體關稅將在一、兩個月內上路。美聯社
美商務部長盧特尼克表示，半導體關稅將在一、兩個月內上路。美聯社

美國商務部長盧特尼克13日接受ABC新聞台訪問時表示，對半導體等電子裝置的關稅豁免僅為暫時性質，仍將對這些產品開徵「半導體關稅」，可能會在「未來一、兩個月內上路」。

盧特尼克說，這些產品將納入半導體關稅之下，「將有專門類別的關稅，以確保這些產品的生產回流。我們需要半導體、晶片，也需要面板–這些東西必須在美國製造。我們不能依賴東南亞來供應我們運作所需的一切。」

他表示，所以總統川普的意思是，這些電子產品豁免於對等關稅，但將被納入半導體關稅，半導體關稅可能會在未來一或兩個月上路。

川普 關稅

延伸閱讀

美股出現報復性反彈隱憂仍存 建議定期定額投資美股

川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

川普認了關稅過渡期「有困難」！傳私下坦承或致經濟衰退

川普願見習近平稱「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

相關新聞

陸官媒批美：「偷偷摸摸豁免神操作」 搬起石頭砸自己腳

美中關稅戰角力未歇。針對美國近日突宣布，對智慧手機、筆記型電腦、晶片等電子產品豁免「對等關稅」，新華社13日刊文稱，美國...

豁免成泡影？美商務部長爆料：半導體關稅將在一、兩個月內上路

美國商務部長盧特尼克13日接受ABC新聞台訪問時表示，對半導體等電子裝置的關稅豁免僅為暫時性質，仍將對這些產品開徵「半導...

美商務部長：半導體、智慧型手機等產品將面臨個別關稅

美國商務部長盧特尼克13日在美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」訪問說，美國總統川普政府11日免除一系列電子設備的對等關稅只是暫時豁免...

都是關稅害的！美國帳單可見「關稅附加費」 美企把成本轉嫁給消費者

隨著貿易戰升溫，近來一些美國消費者的帳單上，開始多出一筆「關稅附加費」。店家藉此將部分關稅成本轉嫁給消費者，同時把責任歸...

美中關稅戰「不選邊 」！印尼保持中立 總統普拉伯沃：外交是最佳選擇

印尼總統普拉伯沃在土耳其舉行的一場外交論壇上說，印尼不在美中貿易戰中選邊站。他認為，基於規則的國際秩序正遭侵蝕，但外交手...

美日貿易談判將登場！日方喊話不會拋售美債當籌碼 望日圓保持強勢

美日貿易談判預定17日登場，日本執政黨高層表示，該國不打算把持有的美債當作談判籌碼，不會蓄意採取行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。