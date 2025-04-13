美中關稅戰「不選邊 」！印尼保持中立 總統普拉伯沃：外交是最佳選擇

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中央社／ 雅加達13日專電
印尼總統普拉伯沃。美聯社
印尼總統普拉伯沃。美聯社

印尼總統普拉伯沃在土耳其舉行的一場外交論壇上說，印尼不在美中貿易戰中選邊站。他認為，基於規則的國際秩序正遭侵蝕，但外交手段仍是世界維護規則秩序的最佳選擇。

安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum）11至13日在土耳其舉行。普拉伯沃在論壇上說，美中兩國都是印尼重要的貿易夥伴，印尼在美中貿易戰保持中立立場。

雅加達環球報（Jakarta Globe）12日報導，普拉伯沃說：「印尼尊重所有國家。我們視中國為好朋友，也視美國為好朋友。我們希望成為兩國間的橋梁。」

被問到是否會為了深化與美國合作，而切斷與中國的關係時，普拉伯沃斷然否認。他表示：「中國和印尼關係太近，不可能（發生這種事）。」

普拉伯沃也談到印太地區緊張局勢，尤其針對南海主權問題，他主張不採取對抗措施，而是聯合開發。

他說：「我告訴習近平主席（中國國家主席），讓我們登記所有漁船，進行監管並共享利益。」

另外，雅加達郵報（Jakarta Post）今晚報導，普拉伯沃在論壇上說，基於規則的國際秩序正遭侵蝕，凸顯部分西方大國的雙重標準，一方面高舉人權，另一方面在平民受苦時保持沉默，尤其是在以色列入侵加薩（Gaza）一事上。

他表示：「現在看到的是強者為所欲為，使弱者得承受不得不承受的痛苦。」

儘管如此，普拉伯沃仍強調外交的重要性。他說，外交手段失敗可能迫使各國，尤其是全球南方國家（Global South）將發展資源轉投向國防領域。

他說：「我們不能放棄外交（手段）。儘管許多國家正在為最壞的情況做準備，但外交仍然是我們最好的選擇。」

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