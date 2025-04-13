快訊

斗六工安意外2工人是兄弟 沼氣中毒雙雙身亡…是否為相救釀意外待查

關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周

聽新聞
0:00 / 0:00

印度最大軟體出口商示警 零售與觀光業易受美國關稅衝擊

中央社／ 班加羅爾13日綜合外電報導
美國總統川普政府祭出連串關稅舉措之際，印度最大軟體出口商塔塔諮詢服務公司執行長示警，該公司在零售、旅遊和汽車產業的客戶更易受到美國關稅的衝擊。圖為印度塔塔諮詢服務公司（TCS）總部的出口處。路透資料照
美國總統川普政府祭出連串關稅舉措之際，印度最大軟體出口商塔塔諮詢服務公司執行長示警，該公司在零售、旅遊和汽車產業的客戶更易受到美國關稅的衝擊。圖為印度塔塔諮詢服務公司（TCS）總部的出口處。路透資料照

美國總統川普政府祭出連串關稅舉措之際，印度最大軟體出口商塔塔諮詢服務公司執行長示警，該公司在零售、旅遊和汽車產業的客戶更易受到美國關稅的衝擊。

塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services，TCS）執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）接受路透社訪問時表示，銀行和金融服務業仍未受到美國關稅舉措影響，上述產業占該公司近1/3的營收。

全球貿易戰和川普在關稅問題上反覆無常的態度，導致市場狀況變得難以預測，企業也在大型支出決策上猶豫不決。

克里斯瓦桑說：「我們必須關注消費產業、餐旅業、觀光和汽車產業。如果不確定性持續更久，這些產業可能必須更加注重成本優化，但目前我還沒聽到相關消息。」

零售和製造業分居該公司第2大和第4大營收來源，而銀行業仍是最大來源。

然而，TCS預計，目前的不確定性將是「短暫」的。

克里斯瓦桑預計，該公司2026財年的表現將優於2025年，因為從中長期來看，客戶可能仍需更換老舊軟體和系統。

印度 川普 美國 關稅

延伸閱讀

北京有動作了 彭博：中國市場監督局審查李嘉誠賣巴拿馬港口

川普施壓效應？香港長江和記將巴拿馬運河港口賣給美商貝萊德

NBA／滿懷感恩心重返湖人主場 克里斯提感謝瑞迪克提拔

NBA／換帥、交易後戰績掙扎！國王開秘密會議 解決先發問題

相關新聞

拿台灣祭旗？專家：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

美國總統川普連日加徵中國關稅，北京強硬回嗆「奉陪到底」，美中關係急速升溫。太陽報引述專家指出，中國國家主席習近平恐怕將把...

拉幫結派對抗川普？陸官媒：正和多國共商應對對等關稅

中美關稅戰對抗加劇，大陸正積極拉幫結派對抗美國總統川普的對等關稅政策。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」13日發文聲稱，...

直搗川普大廈商店！央視譏用1招掩耳盜鈴 藏「Made in China」紀念品

浙江義烏的小商品行銷全球，連紐約川普大廈（Trump Tower）的紀念品商店內也隨處可見。在美國總統川普宣布對中國大陸...

美中關稅戰爆發後…傳iPhone大陸生產線停產？相關供應鏈廠商急否認

美中關稅戰爆發，眾多中國輸美商品生產頓時停擺。有中國證券分析師今天發文，指蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，且尚...

美中關稅戰愈演愈烈…德國恐遭殃！德研究機構：「1國家」成最大的輸家

德國聯邦就業局（BA）下屬的IAB研究所、聯邦職業教育研究所以及經濟結構研究協會4月11日發布的一份研究報告指出：「轉型危機再加上貿易危機，將對工業造成沉重打擊」…

下一步對美反制瞄準服務貿易領域？陸官方智庫曝考量：並不是特別可取

隨著中美關稅爭端加劇，大陸祭出多招措施反制美國，據傳美國對大陸享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。