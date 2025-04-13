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關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞股本周開盤，仍將面臨動盪的一周。路透
亞股本周開盤，仍將面臨動盪的一周。路透

川普政府宣布智慧手機、電腦等電子裝置將豁免於對等關稅之外，亞洲科技股14日有望大漲，但投資人仍將因應混亂的一周。

AMP公司投資策略主管與首席經濟學家奧利佛表示，對蘋果等美國科技業來說，關稅豁免是一項好消息，可能暫時帶動科技股進一步回升，陸股也將受惠。他說，這凸顯川普政府正承受與中國進行貿易戰的龐大壓力，升高了達成協議的可能性。

他認為，川普軟化立場，可能削弱與大陸談判的籌碼，但川普一周來已兩度退讓，是一項好兆頭。

安本資產管理基金經理人吳興耀（音譯）說，豁免之所以是好消息，原因在於涵蓋許多硬體，這降低一些經濟成長與通膨所面臨的壓力。他說，此舉也顯示出華府的妥協意願，有望緩和美中貿易戰局勢。

他認為豁免消息，將帶動大陸與台灣科技股的漲勢。

專家認為，值得關注的科技巨頭，包括台灣的台積電、南韓的三星電子、以及東京威力科創。另外，輝達的亞洲供應商，例如SK海力士與緯創，及蘋果的亞洲供應商，包括LG顯示器、鴻海、立訊精密，也是關注重點。

另外，眾人也準備好因應混亂的一周。亞洲市場14日開盤時，外匯交易員將率先回應，美元兌多數主要貨幣上周崩跌。

川普善變的貿易政策，使許多交易員坐立難安。避險基金GAO Capital執行長雅克說：「這是一個奇特的情況，你不會想要放空風險資產，因為一個人（指川普）隨時可以改變局勢。」她說，隨著衰退的陰影浮現，市場將更為謹慎，交易員可能整夜不睡，緊盯川普的Truth Social帳號，尋找下一步動向的線索。

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