直搗川普大廈商店！央視譏用1招掩耳盜鈴 藏「Made in China」紀念品

浙江義烏的小商品行銷全球，連紐約川普大廈（Trump Tower）的紀念品商店內也隨處可見。在美國總統川普宣布對中國大陸商品徵收高達145%的高額關稅後，大陸央視記者12日直搗川普大廈，看看川普大廈的紀念品商店如何處理這些「Made in China」（中國製造）商品。

央視記者徐德智指出，川普大廈商店內的紀念品，除了美國本土製造的商品外，還有許多來自越南的商品。但徐德智發現，商店內不少商品刻意用價格標籤遮蓋住「Made in China」字樣。徐德智譏諷，此舉無疑是掩耳盜鈴。

這則不到2分鐘的影片，13日發布後隨即引發不少大陸網友關注並紛紛叫好，不少人大讚美徐德智「牛」，一些人則留言稱：「義烏的小商品不可替代」、「越南產的＝中國產的，那裡全是中國生產的」。

不過川普的高關稅還是讓許多受衝擊的大陸廠家不滿。香港星島日報指出，繼「對等關稅戰參戰」紀念杯後，大陸多個電商平台近日也開賣惡搞川普的馬桶刷，最便宜的一個只要人民幣13.9元（約合新台幣63元）。網店客服稱，這是義烏產品，銷售情況不錯。還網民笑說，這是「義烏人的反擊」。