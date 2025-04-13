拉幫結派對抗川普？陸官媒：正和多國共商應對對等關稅

中美關稅戰對抗加劇，大陸正積極拉幫結派對抗美國總統川普的對等關稅政策。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」13日發文聲稱，中方正在和更多國家共同應對美國「濫施關稅」。

上周，大陸商務部部長王文濤進行了多場視訊會談，對象包含歐盟委員會、東協、二十國集團、金磚國家、世界貿易組織等國際多邊平台的代表及輪值主席國的商務部門首長。文章稱，王文濤密集與各方溝通，都談了應對美國對等關稅。接下來，中方還會同更多國家一道，就應對美國對等關稅進行溝通，加強合作。

「玉淵譚天」稱，這些電話傳遞了兩個訊號：

第一，美國濫施關稅遭到多方反對，大陸正在團結維護國際貿易公平正義的力量。文章稱，美國對等關稅針對大陸的意味再明顯不過，而大陸也在團結願意共同維護國際貿易體系的力量。美國掀起了單邊的貿易戰，「大陸要做的，就是團結一切能團結的力量，不只是東協，不只歐盟」。

第二個訊號是越來越多的國家，正在看清美國關稅訛詐的本質。對於中方反制的擔憂，文章稱，中方的態度很明確，其他國家不管是反制美國還是和美國談判，都是各國的主權事務，中方沒有任何意見，「但如果誰拿著大陸的利益去給美國當投名狀，大陸絕不答應」。

在中歐對話上，王文濤與歐盟執委會貿易和經濟執委塞夫柯維奇4月8日下午的視訊會談，雙方主要達成四方面的共識，其中包含立即開展電動車價格承諾談判。文章稱，據了解，中歐雙方團隊已經開始接觸，並稱去年中歐在電動車問題上有分歧，但這並沒有妨礙中歐之間的合作。

針對會談的另一點共識「支持重啟中歐貿易救濟對話機制」，文章表示，中歐雙方原先有這個機制，但最近幾年由於一些原因，機制沒有發揮作用。現在，雙方支持重啟的這一舉動，意味著中歐雙方都拿出了務實、合作的態度，面對雙邊經貿合作中存在的各種問題，這展現出了大陸與歐盟作為世界主要經濟體，維護世界貿易秩序的責任和決心。

文章最後表示，中方面對貿易戰的態度是「衝擊再大，也要站著應對」，並稱這是中方的態度，也會成為越來越多國家的態度。