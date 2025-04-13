快訊

「神秘黨員」何仁傑涉共諜案 民進黨宜縣黨部火速開除黨籍

斗六點鑫公司工安意外…員工檢修管線「疑沼氣中毒」 2人被救出OHCA

豪大雨助攻！石門水庫最快今晚滿庫 創桃竹3水庫皆滿水位

聽新聞
0:00 / 0:00

美中關稅戰爆發後…傳iPhone大陸生產線停產？相關供應鏈廠商急否認

中央社／ 台北13日電
美中關稅戰爆發，眾多中國輸美商品生產頓時停擺。有中國證券分析師今天發文，指蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，且尚無恢復生產的消息，引發熱議。圖為大陸民眾在上海黃浦區的一家蘋果專賣店裡瀏覽iPhone 16。法新社
美中關稅戰爆發，眾多中國輸美商品生產頓時停擺。有中國證券分析師今天發文，指蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，且尚無恢復生產的消息，引發熱議。圖為大陸民眾在上海黃浦區的一家蘋果專賣店裡瀏覽iPhone 16。法新社

美中關稅戰爆發，眾多中國輸美商品生產頓時停擺。有中國證券分析師今天發文，指蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，且尚無恢復生產的消息，引發熱議。但中國媒體隨後引述供應鏈廠商說法，指iPhone中國產線並未停工，消息「純屬誤傳」。

綜合中國媒體報導及網路訊息，美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，豁免電腦、智慧型手機及晶片等20項科技類產品的對等關稅後，中國天風國際證券分析師郭明錤今天上午透過社交平臺X發表看法時，提到這一引起熱議的訊息。

郭明錤表示，美方這一公告對緩解市場情緒無疑有幫助，但後續仍需關注川普（Donald Trump）政府「無法預測的關稅政策」而定。

郭明錤指稱，在中國負責組裝iPhone機型的產線，在4月9日已停止生產，「目前尚未有恢復生產的訊息」。而產線是否恢復運作，是判斷美國是否暫時移除對中國的對等關稅的訊號。

然而，多家中國媒體下午統一引用每日經濟新聞報導，指「相關供應鏈廠商」消息指出，iPhone「中國產線並未停工，該消息純屬誤傳」。

事實上，美中關稅戰爆發後，iPhone中國生產線可能迅速轉移到印度等國的傳聞即不斷傳出，更有許多對未來

iPhone售價可能大漲的傳聞。而美國CBP公告豁免電腦、智慧型手機及晶片等20項科技類產品的對等關稅，則被外界視為是蘋果等科技廠商向川普政府遊說的結果。

iPhone 售價 川普 美中關係 美國 蘋果 關稅

延伸閱讀

美中關稅戰愈演愈烈…德國恐遭殃！德研究機構：「1國家」成最大的輸家

川普將開徵半導體關稅？ 政院：密切關注持續與美談判

川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

關稅10%能放心？紐時訪台企老闆 「關稅和不確定性 都是成本」

相關新聞

拿台灣祭旗？專家：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

美國總統川普連日加徵中國關稅，北京強硬回嗆「奉陪到底」，美中關係急速升溫。太陽報引述專家指出，中國國家主席習近平恐怕將把...

拉幫結派對抗川普？陸官媒：正和多國共商應對對等關稅

中美關稅戰對抗加劇，大陸正積極拉幫結派對抗美國總統川普的對等關稅政策。大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」13日發文聲稱，...

直搗川普大廈商店！央視譏用1招掩耳盜鈴 藏「Made in China」紀念品

浙江義烏的小商品行銷全球，連紐約川普大廈（Trump Tower）的紀念品商店內也隨處可見。在美國總統川普宣布對中國大陸...

美中關稅戰爆發後…傳iPhone大陸生產線停產？相關供應鏈廠商急否認

美中關稅戰爆發，眾多中國輸美商品生產頓時停擺。有中國證券分析師今天發文，指蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，且尚...

美中關稅戰愈演愈烈…德國恐遭殃！德研究機構：「1國家」成最大的輸家

德國聯邦就業局（BA）下屬的IAB研究所、聯邦職業教育研究所以及經濟結構研究協會4月11日發布的一份研究報告指出：「轉型危機再加上貿易危機，將對工業造成沉重打擊」…

下一步對美反制瞄準服務貿易領域？陸官方智庫曝考量：並不是特別可取

隨著中美關稅爭端加劇，大陸祭出多招措施反制美國，據傳美國對大陸享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。