快訊

北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

聽新聞
0:00 / 0:00

下一步對美反制瞄準服務貿易領域？陸官方智庫曝考量：並不是特別可取

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
隨著中美關稅爭端加劇，大陸祭出多招措施反制美國，據傳美國對大陸享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。（美聯社）
隨著中美關稅爭端加劇，大陸祭出多招措施反制美國，據傳美國對大陸享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。（美聯社）

隨著中美關稅爭端加劇，大陸祭出多招措施反制美國，據傳美國對大陸享有高額順差的服務貿易，也被列入未來可能的報復手段之一。對此，大陸商務部智庫研究員周密表示，不光考慮對對方的打擊，也要考慮到企業的正常經營和老百姓的日常生活，強調「打擊的這種方式並不是特別可取」。

具大陸官媒新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」8日曾引述消息稱，大陸官方至少準備「六大招」反制美國，包括：大幅加徵美國黃豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸華；暫停中美芬太尼合作；服貿領域反制措施；禁止美國電影進口；調查美企在大陸知識產權獲益情況。在這之中，大陸國家電影局已在10日晚間宣布，將適度減少美國影片進口數量。

陸媒界面新聞12日報導，由於美國在大陸有龐大的服務貿易領域的利益，對於中方是否可能從服務貿易領域入手反制美國，大陸商務部研究院研究員周密在專訪中表示，還得要看下一步的進展情況，考慮的不光是對對方的打擊，也要考慮到大陸產業發展的利益，考慮到大陸民眾的現實生活。

他舉例指，要是某個企業沒有辦法繼續提供服務了，那原來那些客戶怎麼辦？這不只是國與國之間的爭端，也要考慮到企業的正常經營和老百姓的日常生活，「我覺得打擊的這種方式並不是特別可取。」

周密坦言，對方要徵稅是對方的權力，「國與國之間的這種對抗，肯定大家都會受損，但是對於怎麼去認識損失，每個政府的考慮角度不一樣」，他強調，大陸只能夠先做好自己的事情，也不能夠改變別人，或簡單地命令別人做出改變。

但周密也認為，面對川普無理的關稅政策，大陸站出來是因為堅信應該用多邊的方式解決問題，而不是以大欺小。他並指，關稅戰可能會在一定時間內存在，認為可能需要有經濟上的負面衝擊，才會改變川普的決策。

根據大陸國務院新聞辦發布的「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，2023年，美國對大陸服務出口額擴大到467.1億美元，較2001年成長了7.3倍。同年，大陸仍是美國服務貿易順差最大來源國，占美國服務貿易順差總額的9.5%左右，大陸對美服務貿易逆差主要集中在旅行（含教育）、智慧財產權使用費及運輸服務三個領域。

大陸商務部 川普 服貿 美中關係 美國 關稅

延伸閱讀

突現身柯契拉谷音樂節 美議員桑德斯：美國的未來取決於你們這一代人

川普政府切斷資金！阿拉伯語衛星電視頻道Alhurra停播 解僱大部分員工

美中脫鉤步入新階段？李成指關稅「不一定落實」：全面脫鉤可能不高

川普關稅戰或阻中國肝素供應 美數百萬病人面臨斷藥

相關新聞

拿台灣祭旗？專家：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

美國總統川普連日加徵中國關稅，北京強硬回嗆「奉陪到底」，美中關係急速升溫。太陽報引述專家指出，中國國家主席習近平恐怕將把...

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

美國總統川普連日加碼對中關稅，中國大陸不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。川普在北京眼中是怎樣的形象？衛報分析，貿易戰在經...

陶冬：關稅戰各個擊破後 美國將高壓推進債務重組

大陸知名經濟學家陶冬指出，對等關稅的雙邊談判會耗時甚多。美國正在刻意製造「囚徒困境」，製造出「先就範有好處」的氣氛，以便...

北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

政治新聞網Politico報導，早在川普上周揭開新一輪美中貿易戰之前，中國就已經透過技術性貿易障礙限縮美國商品進口空間，...

半導體業殺頭日來了？川普：14日說明晶片關稅政策

路透報導，美國總統川普12日表示，將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，「我周一會給出答案」。

金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，豁免電腦、智慧型手機及晶片等特定電子產品關稅，新規同時適用於全面關稅貿易夥伴及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。