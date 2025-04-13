美中關稅戰愈演愈烈…德國恐遭殃！德研究機構：「1國家」成最大的輸家

德國聯邦就業局（BA）下屬的IAB研究所、聯邦職業教育研究所以及經濟結構研究協會4月11日發布的一份研究報告指出：「轉型危機再加上貿易危機，將對工業造成沉重打擊」。IAB研究所的韋伯（Enzo Weber）對路透社表示，歐洲應當採取「主動出擊式的防禦策略」，促進同世界其他地區的自由貿易。

韋伯表示，德國面臨的負面影響主要基於直接的出口損失、全球經濟的放緩以及由此帶來的投資和消費需求減少。他表示：「在關稅生效一年後，德國的國內生產總值（GDP）將比沒有新增關稅的情況下下滑1.2%。」同時，德國的就業人數也將減少9萬人。

根據IAB的研究報告，通過向其他國家增加出口，德國可以部分彌補因美國加徵關稅而帶來的出口損失，但「這需要付出相當大的努力」。韋伯強調：「必須開闢新的商業領域，開發新的市場，建立國內價值鏈轉型。」

與此同時，美中兩國不斷升級的關稅衝突中，德國經濟被殃及的風險也越來越高。來自與雇主關係密切的科隆德國經濟研究所（IW）的推演數據顯示，2025年至2028年期間，德國GDP平均將比在無新增關稅情境下減少1.1%。這一模擬情境中已經融入了中國最近的反制措施因素。本周五，中國宣布將對美國產品徵收125%的關稅。而在此之前，美國已將針對中國商品的關稅稅率提高至145%。

受害最深的可能是中國

德國經濟研究所貿易問題專家科列夫-舍費爾（Galina Kolev-Schaefer） 表示：「我們不能因為美歐之間的關稅暫停就掉以輕心。美中之間的衝突仍在持續，這對歐盟也將產生切實的影響。」

她警告說，中美之間的貿易衝突絕不僅僅只是一個雙邊問題，而是全球性風險。她表示：「在尋找新銷售市場的過程中，中國商品現在可能會湧向世界其他地區，這將使德國的出口業務變得更加困難。」 與此同時，全球的各種不確定因素有增無減，而貿易戰目前也看不到任何結束的跡象。

在這場愈演愈烈的貿易衝突中，受害最深的可能是中國。根據德國經濟研究所的估算，到2028年，中國的GDP將因關稅損失2.9%，因此，中國將在這場不斷升級的貿易衝突中「成為最大的輸家」。而對於美國來說，加徵關稅意味著其GDP將損失1.1%。

（路透社等）

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