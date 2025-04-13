美中脫鉤步入新階段？李成指關稅「不一定落實」：全面脫鉤可能不高

美國總統川普9日宣布暫緩實施75國的對等關稅90天，期間只徵收10%的基準關稅，但對中國大陸的總關稅提高至145%。華爾街日報指出，「美中脫鉤已經步入新的階段」。但香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成質疑川普的「全球關稅戰」最終能否落實，因為這完全損人不利己，他預期川普最後可能還會有很多的調整。

李成是知名的中國問題專家，在2023年7月出任香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任前，曾在美國學習、工作長達38年。李成2006年加入美國知名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），2014年成為布魯金斯學會約翰．桑頓中國中心首位華裔主任。

李成近日接受北京新京報專訪時表示，川普打關稅戰並不是令人驚訝的事情，他上一屆或者是更長的時間中，他一直說「關稅是字典裡最美好的詞匯」。

有人說川普善變，但李成指出，川普有兩件事情從來沒有變過。一是川普認為關稅是解決美國經濟困境，尤其是中產階級萎縮、中產階級稅務高最好的方式；二是川普保守的移民政策，他認為外來移民使美國出現了很多問題，所以他對待移民的政策也沒有變過。

李成指出，但很多美國人認為，用關稅來解決美國問題實際上是很可笑的。因為高關稅會使美國的通貨膨脹上漲，而且很多的企業壓力極大，最後會影響股票市場。這實際上已經發生了。

此外，川普希望通過關稅讓製造業或產業回流美國，但李成認為，這也是做不到的。因為產業回歸是一個非常複雜的事情。而且美國的強項是在服務業，美國的製造業、技術工人並不強大。

李成質疑川普的「全球關稅戰」最終能否落地，因為這是一個損人不利己的事情，最後可能還會有很多的調整。不過他強調，或許這一輪關稅戰可能在幾周或幾個月內暫停或結束，但中美的貿易摩擦和競爭關係將維持很長一段時間。因為，美國認為中國威脅到其霸主地位。

與此同時，李成也指出，雖然中美關係現在不好，但也並不像人們想像的，到了馬上要徹底斷裂的地步，「這還沒有到」。

他表示，中美關係還未演變到全面脫鉤的局面。只要互相的訪問，教育、文化交流等方面都還能夠維持，就不會太糟糕。更何況，川普現在自己也還一再表示要跟中國談。因此他認為，情況並不像人們想像的那樣壞。

李成說，川普希望跟中國談，這就是一個極其重要的信號。也就是說，起碼在川普當政這些時間裡，他還需要中國。也許會把中國作為他的全球戰略、防止戰爭的一個重要方面，他需要中國的合作。而且如果沒有中國的合作，川普就很難解決美國目前的通貨膨脹等問題。

因此，李成認為，中美有全面脫鉤這種最壞的可能性，但從概率上來講，不能說是很高，也並非是完全註定的。「總體而言，目前，中國還有牌可打，美國現在反而處在一個比較為難的狀態。」