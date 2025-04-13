手機與電腦免徵關稅 電玩仍不排除漲價

美國關稅戰情況多變，又有產品得以豁免！川普政府宣布，將智慧型手機、電腦等電子產品豁免於對等關稅，包括10%的基本關稅與對中的145%。美國是iPhone主要市場，其中8成手機是在中國製造，這讓不少大科技公司都鬆了口氣。但對中國還有20%的芬太尼關稅，知名電玩Switch 2已預告，有可能還會再漲價。

iPhone恐漲3倍

根據《英國廣播公司》報導，美國海關及邊境保衛局表示，手機、電腦、半導體、太陽能電池與記憶卡等電子產品將可豁免所有關稅，包括川普對全球的10%對等關稅，還有對中國的145%關稅。這對於相關供應鏈的蘋果、輝達、微軟來說都是相當好的消息。白宮對此表示，這樣做是希望這些公司有更多時間將生產線移回美國。

白宮新聞秘書李維特表示，川普很明確表示美國不能依靠中國製造關鍵科技產品，包括半導體、晶片、智慧型手機與筆電，因此這些公司還是要趕快將生產線移回美國。不過若將對等關稅與對中關稅真的加諸到iPhone上，並轉嫁給消費者的話，美國的iPhone價格恐成長3倍。

美8成iPhone中國製造

蘋果一年有一半的iPhone賣往美國，其中又有8成是中國製造，剩下2成是印度，在關稅戰剛開打的時候，蘋果就有打算將iPhone的製造遷往印度，近年來三星也持續將產線移往印度。不過《CNN》也提到，相關關稅豁免並未包含美國因不滿中國防治芬太尼無力而繼續課徵的20%關稅，而蘋果目前在美國的庫存約6周，未來iPhone還是有可能漲價。

經濟學家警告，關稅最終大多會被轉嫁給消費者，近來美國人購買電子產品與汽車的比例大增，任天堂也宣布因為關稅與市場狀況的變化，延遲Switch 2在美國的預售日期，目前Switch 2定價為450美元，但有可能因為關稅漲價到6百美元。

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