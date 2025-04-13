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北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（右）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。法新社
美國總統川普（左）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（右）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。法新社

美國總統川普連日加碼對中關稅，中國大陸不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。川普在北京眼中是怎樣的形象？衛報分析，貿易戰在經濟上對中國國家主席習近平來說是壞消息，但就意識型態和政治角度而言，這無疑是一份大禮，推進北京的大內宣。

中國外交部發言人毛寧日前在社群轉發前中共領導人毛澤東在「抗美援朝」期間的影片，並用英文寫下「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮」，顯然是在向美國喊話，凸顯世界各國忙著對川普「拍馬屁」時，中國選擇抗爭到底。

衛報認為，川普可能很快會發現，羞辱北京並非明智之舉，他越是咄咄逼人，北京反應越強烈。而這種鬥爭精神根植於中國近代歷史，也出於對未來的憂慮。

自1989年天安門事件以來，中共宣傳機器向民眾灌輸「百年國恥」的核心觀念，承諾讓中國變得富強，從此不再受外國列強的欺凌。百年國恥是指第一次鴉片戰爭到1949年中共建國，期間西方列強迫使清朝割地賠款，帝制崩潰，日軍侵華，讓中國人深感屈辱。

數十年過去，中國受惠於全球化、開放市場及外國投資，經濟增長達兩位數，已經不再是90年代的低工資、低附加值的世界工廠，而是能源轉型、中端技術和國防等多個領域的領頭羊。

然而，中國現在面臨經濟放緩、房地產崩盤及工業產能過剩等挑戰，過去十年的內需政策未能有效解決國際市場對於低價傾銷的指控。

儘管如此，與美國爭奪全球影響力的長期競爭成為中共高層的另一張牌。美國的貿易限制和戰略敵視為中國提供了宣傳素材，習近平也將對美國的抵抗行動用作凝聚民心的工具。

現在中國年輕人在抖音發表大量諷刺美國內容，包括肥胖的川普穿裙子與馬斯克共舞，或者川普在生產線上組裝商品時手忙腳亂；還有中國中產階級由iPhone和特斯拉轉向小米和比亞迪，將本土科技成就與民族自豪緊密聯繫。

如果中國工人失業、畢業生就職面臨困境，習近平可以怪到川普頭上，並號召全國抵抗美國這輪最新的侵略行動。

衛報描述，經濟政策失誤導致困境是政治問題，若是外國敵對勢力造成挑戰則容易成為政府工具。

川普第一任期的對北京關稅與出口限制促使中國加強自力更生和國內創新，這次貿易戰則將揭示美中相互依存的深度，以及各自能對對方造成多少痛苦。

中國領導層並未選擇這場戰鬥，但他們現在相信，這場致命的全球影響力競賽中，仍可得不少利益。

川普 習近平 關稅

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