美國提豁免清單 外媒：華府意識到關稅帶來痛苦

美國將手機、電腦等電子產品列入高額對等關稅豁免清單，讓仰賴全球供應鏈的蘋果等科技公司暫鬆一口氣。外媒指出，這顯示川普政府逐漸意識到關稅對因通膨而焦頭爛額的消費者可能帶來的痛苦。

綜合法新社與路透社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）發布更新指引，列出20項條目，只要是歸屬這20項的產品，回溯至美東時間5日凌晨12時1分起，報關時免適用對等關稅。

美國智庫蘭德公司（RAND）高級研究員迪皮波（Gerard Di Pippo）表示，美國海關的資料顯示，這些豁免對等關稅的產品占中國銷美貨物比重達20%以上。

這項公告並未解釋這些項目豁免對等關稅的原因，但使蘋果（Apple）、戴爾科技公司（Dell Technologies）和其他許多進口商鬆了一口氣。

至於中國銷美商品，根據白宮官員，本次豁免僅適用125%對等關稅部分。川普先前因為類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，這部分關稅仍保留。

這項豁免公告顯示，美國總統川普（Donald Trump）政府內部日漸意識到，他的關稅將對厭倦通膨上揚的消費者帶來痛苦。

分析師預估，即使美國對中國輸美產品課徵稅率較低的54%關稅，蘋果iPhone的頂級規格機型價格可能從每支1599美元飆漲至2300美元（約新台幣元7萬4000元）。經濟學家和分析師並預估，若課徵125%關稅，美中貿易大致上會停擺。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）的資料，美國2024年從中國進口最多的產品是智慧手機，進口總額達417億美元，其次是中國製筆記型電腦，進口總額為331億美元。

路透社11日報導，蘋果近來包機從印度空運600萬噸的iPhone（將近150萬支）至美國，而且正在印度增產，以因應川普關稅。

川普去年大選順利重返白宮，很大程度與他承諾降低物價有關。美國通膨上揚導致前總統拜登（JoeBiden）與民主黨陣營拚經濟的名聲蒙塵。

然而，川普上任後發動所謂的「對等關稅」政策，不僅掀起美國經濟步入衰退的隱憂，也招致部分共和黨人士批評，他們不樂見明年期中選舉時，國會主導權落入民主黨手中。

美國豁免對等關稅的許多產品通常不在美國製造，像是硬碟和電腦處理器。川普主張，關稅是讓製造業回流美國的一種方式。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）評論豁免對等關稅的公告時強調，蘋果和輝達（NVIDIA）這類公司仍盡可能加快腳步將製造業務遷回美國。

不過，許多分析師說，提高美國產量可能仍需耗時數年才能辦到。

有「末日博士」之稱的美國紐約大學（NYU）教授羅比尼（Nouriel Roubini）今天在社群媒體X發文說，美國仍對複雜度較低的產品課徵關稅，因此川普的「豁免不會讓iPhone或科技產品的製造業務回流，也不會使我們（美國）不能也不會在本地生產的便宜產品回流」。