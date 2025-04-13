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陶冬：關稅戰各個擊破後 美國將高壓推進債務重組

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陶冬指出，關稅談判完成並非川普貿易訛詐的盡頭，接下來美國將高壓推進債務重組，以期減輕債務負擔。（法新社）
陶冬指出，關稅談判完成並非川普貿易訛詐的盡頭，接下來美國將高壓推進債務重組，以期減輕債務負擔。（法新社）

大陸知名經濟學家陶冬指出，對等關稅的雙邊談判會耗時甚多。美國正在刻意製造「囚徒困境」，製造出「先就範有好處」的氣氛，以便各個擊破。他相信，關稅談判完成並非川普貿易訛詐的盡頭，接下來就是在高壓下推進債務重組，以期減輕美國債務負擔，穩定國債市場。

陶冬12日晚間在其個人微博發表題為「關稅戰的下半場，是債務重組」的文章指出，川普在關稅問題上的一系列撲朔迷離、朝令夕改的操作，令市場感到不可捉摸，資產價格屢屢出現極端反應。

仔細觀察美國的關稅計劃，陶冬認為隱含著「3+1個戰略目標」。第一個目標是製造關稅壁壘，吸引海外製造業產能回流，以此實現重塑本土/近岸產業鏈。

第二個目標是通過極端施壓、極端籌碼和極端時限，迫使談判對手在雙邊談判中就範，作出消除貿易不平衡、增加軍事保護費等承諾。

第三個目標，是把關稅壁壘從美國國境推移到所有貿易國家的國境，以期對付「東方某國」。雙邊談判中，勢必涉及「要麼你加他關稅，要麼我加你關稅」，靠威脅利誘圍建關稅壁壘。

至於「3+1個戰略目標」中的「+1」目標，陶冬預期，美國關稅戰還有下半場，那就是重組美國債務。美國有36兆美元的債務，每年需支付超過1兆美元的利息，今年有3兆美元債務到期。這些相對於29兆美元體量的美國經濟，越來越顯得捉襟見肘，不少投資者對美國債務的可持續性提出質疑。

陶冬表示，「借助這次關稅談判，也許山姆大叔可以順勢逼迫外國政府答應債務重組。」近月浮出水面的「海湖莊園協議」，本質上就是一份美債重組計劃。計劃要求各國攜手拉低美元匯率，同時將現持有的國債轉成100年期零息國債，而且中途不准出售。

陶冬指出，這明顯是霸王條款，相信沒有一個國家會在正常情況下接受。但是對等關稅恰恰製造一個極不對稱的談判環境，如果對方願意接受貿易不平等條約，再多加一點不平等也不是沒有可能的。

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