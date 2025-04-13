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北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國旗12日飄揚於北京一棟公寓建築外。法新社
中國大陸國旗12日飄揚於北京一棟公寓建築外。法新社

政治新聞網Politico報導，早在川普上周揭開新一輪美中貿易戰之前，中國就已經透過技術性貿易障礙限縮美國商品進口空間，尤其鎖定共和黨票倉川粉農民，凸顯北京十分清楚對手痛點，展現靈活且長久備戰的因應對策。

北京在過去四個月裡，藉由一系列行政手段和第三方交易，叫停或大幅削減美國主要出口商品，包括牛肉、家禽肉品和液化天然氣等。

具體技術性貿易障礙包含拒絕續發數百家肉類加工廠的出口許可證，指控部分美國雞肉產品含有禁用藥物，並停止進口美國天然氣。

分析人士指出，這些「非關稅貿易障礙」比席捲全球經濟的大規模關稅還要棘手。國際非營利「農業與貿易政策研究所」（IATP）鄉村策略與氣候變化主任（Ben Lilliston）描述，「關稅只是讓成本變高，但非關稅障礙直接限制商品進口一個國家的能力」。

此舉說明北京十分清楚如何打擊美國出口商痛點，而且這些措施尤其瞄準愛荷華州、內布拉斯加州等深紅州出口商品，無疑增加北京對美的貿易火力，而且難以透過其他管道規避。

這是北京自2001年加入世界貿易組織以來逐步發展的手段，喬治城大學國際貿易外交教授布什（Marc Busch）指出，這是北京屢試不爽的手段，「以科學為名的貿易措施事實上被當作政治工具」。

布什迄今為美國貿易代表署與商務部提供建議，他表示，這類技術性貿易障礙讓北京「獲益匪淺，一來可合理否認，另一方面具有強大的殺傷力」。

川普 貿易戰 關稅

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