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半導體業殺頭日來了？川普：14日說明晶片關稅政策
路透報導，美國總統川普12日表示，將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，「我周一會給出答案」。
華爾街日報稍早引述一名不具名白宮官員表示，川普將要求依據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232）研究對半導體課徵關稅。這項條款授權川普在進口商品威脅國家安全時展開調查並課稅。川普已援引第232條款，對鋼鋁與汽車課徵25%的關稅。
美國海關與邊境保護局（CBP）日前才更新美國對等關稅措施的最新指引，豁免電腦、智慧型手機及晶片等特定電子產品關稅，新規同時適用於全面關稅貿易夥伴及中國。
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