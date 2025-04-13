4月14日說明半導體關稅進展 川普：我們會非常明確

美國總統川普（Donald Trump）今天被問及智慧型手機、電腦等電子產品被列入對等關稅豁免項目及半導體關稅等議題時表示，「周一會告訴你答案，我們會非常明確。」

美國海關與邊境保護局（CBP）昨天發布更新指引，列出20項條目，只要是歸屬這20項的產品，回溯至美東時間5日凌晨12時1分起，報關時免適用對等關稅。豁免項目包括電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，半導體製造相關設備、積體電路及智慧型手機等。

不過，一名白宮官員表示，川普已表明，汽車、鋼鐵、藥品、晶片等項目都會被納入特定關稅。川普很快會下令，針對半導體進口對國家安全的影響進行研究。

川普今晚在空軍一號上被媒體問及部分電子產品被列入對等關稅豁免項目，以及美國準備課徵半導體關稅等議題，僅表示，「我周一會告訴你答案，我們會非常明確。」

他還說：「作為一個國家，我們正賺進大量稅收。」

川普2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府之前宣布對中國進口商品課徵至少145%的關稅，這項對等關稅豁免措施適用範圍並不包括川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，而對中國課徵20%的相關關稅。