快訊

00878跌到18塊幾個人敢All In、大量買進？小師傅：第四天已i珍食

MLB／佐佐木朗希5局創生涯最長 僅失1分隊友神救援

印度工程師見台灣人1習慣 急問友人：不怕遭竊嗎？

4月14日說明半導體關稅進展 川普：我們會非常明確

中央社／ 華盛頓12日專電

美國總統川普（Donald Trump）今天被問及智慧型手機、電腦等電子產品被列入對等關稅豁免項目及半導體關稅等議題時表示，「周一會告訴你答案，我們會非常明確。」

美國海關與邊境保護局（CBP）昨天發布更新指引，列出20項條目，只要是歸屬這20項的產品，回溯至美東時間5日凌晨12時1分起，報關時免適用對等關稅。豁免項目包括電腦及其周邊配件，二極體、電晶體等半導體元件，半導體製造相關設備、積體電路及智慧型手機等。

不過，一名白宮官員表示，川普已表明，汽車、鋼鐵、藥品、晶片等項目都會被納入特定關稅。川普很快會下令，針對半導體進口對國家安全的影響進行研究。

川普今晚在空軍一號上被媒體問及部分電子產品被列入對等關稅豁免項目，以及美國準備課徵半導體關稅等議題，僅表示，「我周一會告訴你答案，我們會非常明確。」

他還說：「作為一個國家，我們正賺進大量稅收。」

川普2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普政府之前宣布對中國進口商品課徵至少145%的關稅，這項對等關稅豁免措施適用範圍並不包括川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，而對中國課徵20%的相關關稅。

半導體 川普 關稅

延伸閱讀

關稅豁免走廊 產品含美國成分逾20% 國安基金銜命進場護盤 防禦操作轉攻為守

川普關稅遠高於市場預期 釀造全球股災

手機等電子產品豁免對等關稅 或可視為川普對陸軟化的第一道信號

路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

相關新聞

北京早暗中對美出手？陸非關稅貿易戰手段曝光 美媒：這套路屢試不爽

政治新聞網Politico報導，早在川普上周揭開新一輪美中貿易戰之前，中國就已經透過技術性貿易障礙限縮美國商品進口空間，...

半導體業殺頭日來了？川普：14日說明晶片關稅政策

路透報導，美國總統川普12日表示，將於美東時間14日公布華府對半導體關稅的最新政策，「我周一會給出答案」。

金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，豁免電腦、智慧型手機及晶片等特定電子產品關稅，新規同時適用於全面關稅貿易夥伴及...

美中貿易戰恐燒到台灣！華郵：川習互不讓步經濟脫鉤增加實際戰爭可能

華盛頓郵報報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在貿易戰上互不讓步，全球兩大經濟體比以往任何時候更接近全面經濟斷裂，...

陶冬：關稅戰各個擊破後 美國將高壓推進債務重組

大陸知名經濟學家陶冬指出，對等關稅的雙邊談判會耗時甚多。美國正在刻意製造「囚徒困境」，製造出「先就範有好處」的氣氛，以便...

手機等電子產品豁免對等關稅 或可視為川普對陸軟化的第一道信號

川普政府將手機及其他消費性電子產品從「對等式」關稅清單中排除，也不適用10%的普及性關稅。蘋果、輝達及微軟等科技大廠堪稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。