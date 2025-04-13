金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，豁免電腦、智慧型手機及晶片等特定電子產品關稅，新規同時適用於全面關稅貿易夥伴及中國大陸。金融時報指出，這是美國總統川普首度展現緩和對中關稅的跡象，同時也讓蘋果、輝達與微軟等科技巨頭提供重大利多，讓他們鬆了一口氣。但是專家示警，需要觀望川普是否又會出現「政策髮夾彎」，短時間內改變立場。

報導指出，特定電子產品取得豁免對蘋果來說尤其重要，作為川普祭出對等關稅後的首批受創最嚴重的企業之一，蘋果市值幾天內蒸發約7000億美元。

尤其蘋果供應鏈主要集中在中國，儘管近年來試圖將部分生產移往印度，但分析師估計，目前仍有約80%的iPhone是中國製造。

不過，華府智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員鮑恩（Chad Bown）指出，此次豁免與川普在2018年和2019年貿易戰期間對智慧型手機及消費電子產品採取的豁免措施類似。

鮑恩示警：「我們還需要觀察，這次豁免是否會持續生效，還是川普不久後又會改變立場。」