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美中關稅大戰 墨西哥藉貿易協定反成投資避風港

中央社／ 瓜地馬拉市12日專電

美、中關稅大戰引爆雙方貿易緊張，但墨西哥卻藉著與美國簽訂的「美墨加貿易協定」（USMCA），意外成為外資尋找的「避風港」熱點。

墨西哥財經媒體「金融家」（EL FINANCIERO）分析，面對美國對中國施加高額關稅壓力，墨西哥憑藉與美國簽訂的「美墨加貿易協定」（USMCA）、具競爭力的生產成本及鄰近美國的地理優勢，意外獲得新一波「近岸外包」（nearshoring）的發展機會。

美國Fisher Broyles律師事務所墨西哥負責人古提瑞茲（Jair Bravo Gutierrez）表示，中國與越南多個關鍵產業遭美國課徵高關稅，但墨西哥卻成功避開美國的貿易懲罰。他補充，雖然墨西哥也被徵收25%的關稅，但大部分產品都符合「美墨加貿易協定」中原產地規則，因此得以豁免。

古提瑞茲也強調，雖然美國政府此舉希望讓製造業回流美國，但與其將生產線整個移回美國，轉而在墨西哥設廠仍具有相當大的吸引力。例如人工成本，美國時薪介於25至30美元之間（約新台幣800元至970元），而墨西哥只有約3.8美元，不僅遠低於美國，更少於中國的6.5美元。

此外，墨西哥的工業基礎相當成熟，部分地區已經形成汽車、電子等產業的專業供應鏈和製造群聚，具有一定競爭力。

墨西哥前「美墨加貿易協定」首席談判代表拉莫斯（Kenneth Smith Ramos）以「北美經濟保護傘」來形容貿易協定。拉莫斯認為，在這場關稅風暴中，「美墨加貿易協定」已經證明自身的價值，意即除非美國破壞協定，否則無法課徵墨西哥關稅，這也增加了墨西哥談判的籌碼。

拉莫斯分析，現在外資和外國產業都已經意識到，如果想要進入北美市場，最有效的方式，就是直接進駐北美地區，而墨西哥正好是門戶所在。

不過，並非所有專家都看好墨西哥的優勢。「金融家」報導指出，倘不符合「北美原產地」的嚴格規範，例如汽車、鋼鐵、鋁等產業卻得面臨25%的高關稅，比起部分其他國家的產品僅需支付10%，這樣的差異可能讓企業考慮從其他國家進口，反而使墨西哥失去競爭力。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）11日表示，與美方多次談判磋商下已有初步成果。美國總統川普將針對墨西哥製造的汽車，依照品牌與車款型號的不同，以及使用美國生產零組件的整合程度，給予不同程度的「優惠關稅方案」，進一步調降稅率，這也是保護墨西哥汽車產業，緩解衝擊的關鍵措施之一。

而德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）、福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）以及BMW集團也與墨西哥政府討論，希望在墨國生產的汽車，以符合「美墨加貿易協定」的規範出口到美國，避免25%的關稅。

厄伯拉特強調，墨西哥和美國的汽車工業高度整合，許多墨國生產的汽車使用大量美國零件，因此讓雙邊協商更具彈性與空間。至於下一步，則是希望和美方談判，將鋼鐵和鋁的關稅降至16%。

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