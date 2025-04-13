川普：美元強大 債市問題會解決

美國總統川普十一日晚間說，百分之十的對等關稅已是「底線」或「非常接近底線」，但出於一些顯而易見的原因，某些情況下可能有例外。但他並未詳述什麼是例外情況，也沒透露是否會調整關稅政策。

川普十一日搭空軍一號飛往佛州時向隨行媒體強調，多國正與美國就關稅議題展開協商，美國正處於「談判的有利位置」。

另就匯率及債市波動，川普對媒體表示，美元是首選貨幣，「永遠都會是；我覺得美元超強大；等人們真的了解我們在做什麼，美元會大幅升值」；「債市表現很好。雖然出現一些小問題，但我很快就解決了」。

洲際交易所集團（ICE）依全球主要貨幣及美元交易紀錄統計的美元指數，十日跌破一百大關，十一日上午指數多在一百以下徘徊，反映出全球主要貨幣價值高於主要外匯及儲備貨幣美元。全球投資人轉進歐元與日圓等貨幣，美元指數上周跌至三年來新低。

Principal資產管理首席全球分析師夏哈十一日在美媒CNBC提到，債市可能令川普政府繃緊神經，官員不斷重申重視美債殖利率。低成本取得資金是川普政府各項議題的重要支柱，市場卻反其道而行，無疑使白宮高度關切。

此外，進步派的麻州民主黨籍聯邦參議員華倫十一日領銜，與五位該黨參院同僚聯名致函美國證管會（SEC），要求該會調查有無「任何內部人士，包括總統（川普）家人，事先知情（他九日下午會宣布）暫緩徵（對等）關稅的消息，並在總統宣布前濫用此一消息做股票交易」。

儘管尚未發現任何直接、確切的證據，但白宮聯絡助理馬丁九日在社群媒體Ｘ發布影片，可見川普吹噓其億萬富豪友人們在股市大賺一筆。