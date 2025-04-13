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反制中供應鏈 川普瞄準深海礦產

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

英國媒體金融時報十二日引述知情人士報導，美國總統川普的團隊正研擬行政命令，允許開採太平洋海底的金屬礦物，以因應中國大陸壟斷電池礦物與稀土供應鏈的局面。但專家質疑，美國能否重建北京本已成熟且成本相對低的供應鏈體系。

在深海高壓環境中歷時數百萬年形成宛如馬鈴薯大小的礦結核，富含鎳、鈷、銅與錳。這些金屬廣泛用於電池、電線及軍事用途，並含有微量稀土元素，可納入美國戰略資源儲備。

美國正尋求在關鍵礦產上實現自己自足。川普政府已推動和烏克蘭簽礦產協議，也表示有意取得格陵蘭甚至納入加拿大，並宣布加強國內礦物生產政策。

川普第一任的白宮國安會幕僚長葛瑞說，聚焦深海採礦的戰略實屬合理，畢竟北京愈來愈將深海視為「美中經濟與軍事競爭的最前線」。

藉由儲備海底多金屬結核，美國有望在開發太平洋資源豐富的海底競賽中迎頭趕上。北京近日針對部分稀土元素實施出口限制，進一步凸顯其利用礦產作為經濟脅迫工具的意圖。知情人士透露，美國正推動加速國內深海採礦申請，並建立陸上礦結核加工能力，而囤積海底礦產為這一廣泛戰略之一部分。

川普 關稅

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