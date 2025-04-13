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美海關新公告 輸美電子產品 豁免對等關稅

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。歐新社
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。歐新社

美國川普政府宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，可望減輕消費者受到的價格衝擊，並使蘋果、三星等電子大廠受惠。

彭博資訊報導，美國海關與邊境保護局十一日晚間發布公告，將智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等產品，排除在川普對中國大陸課徵的百分之一二五關稅、以及對幾乎全球課徵的百分之十基準關稅適用名單之外。對台灣科技廠而言，也將暫時放下心中大石頭。

此外，這份排除清單也包含了半導體生產設備，這對早先宣布加碼投資美國的台積電和其他晶片製造商而言十分重要。

巴隆周刊報導，這項豁免令涵蓋了美國去年價值三八五○億美元的進口，相當於整體進口的百分之十二，而其中有一千億美元的進口是來自中國，該國占了美國去年進口的百分之廿三。

全球獲得最多豁免的將是包含個人電腦和伺服器的類別，此類別去年進口額為一千四百億美元，其中百分之二十六來自中國。這可望讓包括輝達、伺服器製造商戴爾、慧與、美超微以及電腦製造商戴爾和惠普在內廠商受惠。

中國產品獲得最多豁免的將是智慧手機，去年對美進口額為四一○億美元，占整體智慧型手機進口的八成一。iPhone大多數都在中國進行組裝，將是這項規定的最大受益者。

不過彭博資訊報導說，這項關稅免除有可能只是暫時性的。這項公告是源自於原始命令，是為了防止特定產業在對個別國家課徵關稅時被疊加課稅。

其中一個可能再被課稅的項目是半導體，川普先前已屢次誓言要對其另外課徵關稅。川普目前的部門關稅都是訂在百分之廿五，但不清楚他對半導體的關稅會訂在多高，以及針對的產品為何。

英國金融時報另報導，尚無法立即得知從中國進口的智慧型手機，是否仍受百分之廿關稅的打擊，畢竟這不屬於二日川普對中宣布的對等關稅。

白宮：中繼續報復對己不利

記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普宣布暫緩對等關稅，但仍向中國大陸徵百分之一四五的關稅，中方也向美方反制徵百分之一二五的關稅。對此，白宮新聞秘書李維特說，若北京繼續報復，將對中國不利，但川普對美中達成協議仍感到樂觀。

川普 關稅

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