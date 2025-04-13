川普槓大陸 準備深海採礦 補足鎳、鈷、稀土等重要儲備

知情人士透露，美國總統川普的政府正草擬一項行政命令，將允許在太平洋海床探勘金屬礦物蘊藏，力圖抗衡中國大陸在電池金屬礦物和稀土供應鏈的支配地位。

英國金融時報（FT）報導，承受數百萬年的高壓，像馬鈴薯般大小的金屬結核在海床上形成，內含鎳、鈷、銅和錳，這些金屬可用於生產電池、電線或彈藥。除此之外，其中也可能含有微量的稀土礦物。這些礦物可能繼原油和金屬之後，也納入美國聯邦戰略儲備。

美國正尋求在關鍵礦物方面自給自足。川普政府已催促烏克蘭接受一項礦物協定、威脅接管格陵蘭和吞併加拿大，並宣布種種提高國內生產的措施。

曾在川普第一任內擔任美國國家安全顧問的亞洲專家葛雷（Alexander Gray）表示，白宮聚焦於開採深海礦物是合理的，因為中國大陸愈來愈把深海海床視為「與美國經濟與軍事競賽的前線」。葛雷說：「更廣泛來說，一如川普政府在造船和關鍵礦物方面的所做所為，促使美國政府聚焦於受中國野心打擊最脆弱的領域，是必要的。」

若是能建立擷取自海床的「多金屬結核」（polymetallic nodules）國家戰略儲備，有助於美國在全球探勘太平洋海床資源的競賽中迎頭趕上中國大陸。北京上周已針對一些稀土元素頒布出口限制令，企圖運用這些作為經濟脅迫的一種形式。

知情人士說，建立這些儲備，被視為按美國法律推動深海採礦快軌申請機制的一環，也是為了建立金屬結核在岸加工產能。

舉足輕重的共和黨人士，包括國務卿魯比歐和國安顧問瓦爾茲，在任職國會期間就大力倡議上事。去年的國防年度預算案就指示國防部進行可行性評估，研究能否提煉金屬結核作國防應用。一名眾議員助理說：「此舉的動機不只是商業考量。中國已建立了數十年的戰略產能，以至於可能被武器化。」

按草擬中的計畫，這些儲備將「在美國領土上建立龐大的數量，以備未來使用」，防範萬一與中國大陸起衝突，可能導致金屬和稀土進口受限。