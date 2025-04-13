川普稱可能豁免「10%關稅」 這稅率已經逼近下限

美國總統川普表示，美國大多數貿易夥伴10%的關稅可能獲得一些豁免，但強調對尋求與美國協商貿易協議的國家而言，10%的稅率已「逼近」下限。

川普11日在飛往美國佛羅里達州的空軍一號上向記者說：「基於一些顯而易見的原因，關稅可能有一些例外，但我想10%是下限。」川普未進一步說明「顯而易見的原因」，也未暗示將再次調整關稅措施。

川普上周對數十個國家全面開徵較高關稅，但這些關稅數小時後就延後實施。目前大多數國家適用10%基準關稅，全球第二大經濟體中國大陸面臨的關稅則達到145%。

圖／經濟日報提供

受川普貿易政策影響，美國股市和債市上周大起大落，但川普對金融市場動盪僅輕描淡寫。川普表示，許多人認為債市動盪是暫停課徵對等關稅的原因，但事實並非如此，並宣稱債市上周稍微失控的情況很快就由他親手解決。

川普說：「我認為金融市場目前很穩健，大家都察覺我們處於極佳狀態。」

另一方面，川普也堅稱美元「永遠」會是「首選貨幣」。

川普說：「如果某國宣布將捨棄美元，我會告訴你只需大約一通電話，他們就會重回美元懷抱，美元永遠無法拋棄。」

川普同日也接受約四小時的健康檢查，他宣稱答對認知測驗所有問題，健檢報告13日將出爐；現年78歲的川普是美國史上就職時最年長的總統。

他在華特里德國家軍事醫學中心停留了近五個小時接受健檢，事後表示：「我在那裡待了很久。我認為我的狀況非常好。」川普也說，他做了認知測驗，全部問題都正確作答，「整體上我覺得我的狀態非常好。心臟好，精神好，精神真的非常好。」

川普表示，接受認知測驗是「美國人民想看到的」，並再次批評「拜登拒絕接受」這類測驗。川普2018年在第一任期內曾公布健檢報告，當時的白宮醫生表示，川普健康狀況「整體良好」，但必須減重，並且展開每日運動計畫。