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川普關稅太亂 幫不了美國製造業？品牌服飾負責人直言：讓情況更糟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普11日搭乘空軍一號總統專機前往佛州棕櫚灘國際機場途中與媒體交談。路透
美國總統川普11日搭乘空軍一號總統專機前往佛州棕櫚灘國際機場途中與媒體交談。路透

商業內幕11日發布了一篇根據記者與加州洛杉磯男裝品牌Epaulet執行長兼設計師庫勒（Eva Kuhle）對話寫成的文章。雖然Epaulet所有產品均在美國製造，但庫勒認為川普總統的關稅政策太不一致，無法幫助美國製造業，而且她的客戶群正受到生活成本的壓迫，關稅則讓情況變得更糟。

庫勒表示，她相信美國製造，而Epaulet品牌的服飾也百分之百在美國製造，但川普是一個混亂且難以預測的人，這一切都不會有助於美國製造，「沒有人會看到英國面料現在有10%的關稅後說，『哇，這是一個絕佳的商機。讓我從頭開始重建一家毛織品工廠，全用我自己的錢來配合關稅政策』」。

庫勒批評，這屆政府前後不一，從川普在關稅上毫無預警出爾反爾就可以看出來，「我們需要期待政府能堅持其承諾的數字，哪個腦子正常的人會認真對待這些政策，並且以自己的錢為賭注擴大生產？關稅可能明天就變了」。

庫勒告訴記者，她賣的貨品質超高，每張訂單的平均零售價約為375美元（折合新台幣約12352元），但人們已經圍繞著廉價產品建立起自己生活。而她的最大問題是生活成本，關稅讓情況變得更糟。

庫勒說，「從理論上來說，我應該感到很開心，我受關稅影響相當低，全部製造都是在這裡完成。我將必須為進口布料付關稅。就洛杉磯的生產方面來說，我沒用羊絨、小羊駝毛或任何貴到離譜的布料。當我必須從國外訂購布料時，關稅不會是世界末日」。

不過，庫勒直言，她看不出關稅有任何正面影響，「在我的層級，高端時尚客戶的整體現金緊縮是一個比廉價進口競爭還大的問題。單身貴族（SINK）族和頂客族正逐漸面臨更高的生活成本，我的客戶群現在為租金支付比以往任何時候都要多的錢，為健保付了一大筆錢。當他們有了孩子——別提了，支出爆表了」。

庫勒直言，川普已在破壞幫助國內製造業的想法，「認為這些關稅會以某種方式刺激國內生產的想法簡直荒謬」，稱自己需要稅收抵免擴大業務，也許還需要「對用於製造美國最終產品的原材料提供關稅豁免」。

庫勒說，「我們需要一個可以信任的一致性政策，不能制定一項關稅在90天以後可能會執行、也可能不會執行的政策，而且關稅還可以是隨便任何數字，特別是非常巨大的數字，像中國的145%，這些歇斯底里的數字讓一切看起來甚至更加不可信」。

庫勒說，「你也不能支持美國製造業，並達成零關稅自由貿易協定，就看看越南。越南說，將取消所有對美國產品的關稅。然後川普說美國將取消自己的關稅，接著慶祝這是一個勝利，因為現在美國商品不再有關稅。但是，你到底怎麼把東西遷回國內？越南產品會比以往任何時候都更便宜」。

川普 關稅

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