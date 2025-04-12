暫逃一劫？川普宣布豁免「這些產品」關稅 台積電、蘋果有望受惠

美國川普政府宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，可望減輕消費者受到的價格衝擊，並使蘋果、三星等電子大廠受惠。

彭博資訊報導，美國海關及邊境保護局（CBP）11日晚間發布一項公告，將智慧手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理和記憶體晶片等產品，排除在川普對中國大陸課徵的125%關稅和對幾乎全球課徵的10%基本關稅適用名單之外。

此外，這份排除清單也包含半導體生產設備，這對早先宣布加碼投資美國的台積電和其他晶片製造商而言十分重要。

不過，彭博報導指出，這項關稅免除有可能只是暫時性的。這項公告是源自於原始命令，是為了防止特定產業在對個別國家課徵關稅時被疊加課稅。這可能暗示著這些商品很快會被再另外課徵其他關稅，雖然可以篤定不會比現在中國大陸面臨的還高。

其中一個可能再被課稅的項目是半導體，川普先前已屢次誓言要對其另外課徵關稅。川普目前的部門關稅都是訂在25%，但不清楚他對半導體的關稅會訂在多高，以及針對的產品為何。

以下為這次豁免對等關稅的產品海關編號清單：