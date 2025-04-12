日本人瘋了？川普化身「關稅超人」破萬人朝聖 普亭、習近平全入鏡

美國總統川普（Donald Trump）近日發動的貿易戰正酣之際，讓「關稅」（tariff）一詞成為網上熱門話題。日本就有網友上傳影片，將川普化身「關稅超人」（Trump Tariff Man）宣揚他的「美國優先」和關稅理念，影片風格明顯受日本漫畫「一拳超人」啟發，在川普超人衣服的加持下出現許多令人忍俊不禁的場景。影片一出，在網上引起熱議。

川普化身「關稅超人」向世界宣揚理念

川普發動的貿易戰似乎在網上激發了大量網友的創意，一條名為《去吧，川普關稅超人！》（Go, Trump Tariff Man!）的動畫短片近日在網上走紅。該影片以AI生成的日系動畫和音樂風格呈現出川普發動關稅的過程。

從畫面可見，動畫明顯有向日本流行漫畫《一拳超人》的誇張搞笑風格致敬，川普在影片中化身「關稅超人」，以不同的裝束打扮粉墨登場，其中包括在學校擔任校工打掃教室、充當體育老師上課、輕鬆躺在櫻花樹下，亦有他穿上超人服飾到處暴走，讓人哭笑不得。

動畫影片還配上歌曲以詼諧的手法講述川普向全世界發動貿易戰，執意透過關稅奉行美國優先政策。即時國際關係受損，依然在所不辭。嚴肅的政治議題搭配川普一臉笑容地曬衣服、野餐和以超人身分分享生活日常，令人看後會心微笑。

有網友看後表示大為喜愛，期望這個頻道可以持續推出相關影片。

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文章授權轉載自《香港01》