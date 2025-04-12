川普課大陸天價關稅 中小企業如遭滅絕嘆：根本沒法承受

美國總統川普這波關稅戰正以難預測且代價高昂的方式波及全球經濟，尤其與中國間的關稅報復螺旋，恐使6000多億美元雙邊貿易幾近歸零，對中小企業更猶如滅絕性打擊。

目前美國對中國商品的關稅累計達145%，中國對美國商品關稅為125%。

美中之間的貿易與供需經過數十年發展已盤根錯節。華盛頓郵報指出，即便目前雙方貿易關係惡化，一些美國難以割捨的中國產品仍會從美國關稅較低的地區進到美國消費者手中。就算產品來自墨西哥、泰國或越南等地，美國最後可能還是離不開當中所需的中國零部件。

商業諮詢公司DGA集團（DGA Group）高級顧問薄邁倫（Myron Brilliant）說：「我們正步入新階段－美中兩大經濟體間更廣泛的戰略脫鉤。這過程會很痛苦，雙方經濟都會受創，並殃及全球經濟。」

美國許多進口商無法迅速找到中國供應商的替代，他們別無選擇只能支付關稅。這些額外成本將導致價格上漲、利潤下滑，進而影響員工生計和經濟成長。隨關稅衝擊蔓延全美，有些公司正在減緩營運。

Highline United是一間位於麻州戴德罕（Dedham）的鞋類公司，像它們這種薄利多銷的生產兼批發商根本沒法承受高關稅帶來的成本暴增。

公司營運長布萊德雷（Kim Bradley）表示，她們這行別無選擇，只能從中國進貨。過去雖嘗試從越南進貨，但越南的供應商通常會要求更高的基本訂貨量，這點就不如中國供應商有彈性。

雖然布萊德雷說她認同川普追求公平貿易，但實在看不出製鞋有回流美國的可能，「在美國的人都不想去做鞋子」Highline United上週解聘2名老員工，其中一人已待公司11年。

美國鞋類與服裝協會（American Apparel and Footwear Association）主席拉馬爾（Steven Lamar）表示，川普這種天價關稅對數以千計中小企業而言堪稱「滅絕性」。

美中貿易衝突將損害兩國的經濟成長並為全球帶來震盪。高盛集團（Goldman Sachs）與牛津經濟公司（Oxford Economics）兩單位的經濟學家都認為，美國經濟在今年初還有2.4%的成長率，但到年底會幾乎完全停滯。

中方的報復反擊（包含對美國商品課125%關稅），將會讓美國農、商界「有感」。像波音（Boeing）在中國就有近40個當地供應商，提供目前各型客機所需零部件。

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）說：「任何協議若想讓北京接受，當中都必須含撤回可觀的懲罰性關稅，回到今年1月20日前狀態是最起碼。另外中方要的是可預測與穩定性。」

美中貿易戰恐危險地將全球經濟推向衰退邊緣。位於倫敦的諮詢企業凱投宏觀（Capital Economics），公司首席全球經濟學家謝林（Neil Shearing）表示，假設川普對各國只保留10%的基準關稅，對中國商品的關稅降回60%左右，這場貿易衝突仍將使全球經濟成長減少約0.4個百分點。

切斷與中國的直接貿易聯繫也不意味美國從此能免於中國的經濟衝擊，像東南亞生產的太陽能板都含有中國製的矽晶圓。2023年發表於布魯金斯研究所（Brookings Institution）一場會議的研究顯示，美國汽車製造商間接進口的中國零件量，是直接購買量的4倍。

雖然有部分企業已開始將供應鏈轉移到受美關稅打擊較低的地區，但包含蘋果、特斯拉、星巴克等多家企業仍將留在中國。

外交關係協會（CFR）經濟學家塞瑟（Brad Setser）說：「我們可能做到與中國脫鉤，但做不到去風險。想消除所有含中國的東西是不可能的。」