分析：海湖莊園協議 川普關稅思維背後指導

關稅政策引發全球股市動盪、美國自身也「股債匯」三傷後，川普宣布對等關稅暫緩90天。外界認川普翻轉二戰後美國自由貿易理念，背後可能出自一份所謂「海湖莊園協議」指導。

華盛頓郵報指出，美國總統川普這波來勢迅猛的關稅戰引發空前貿易紊亂，並以難以預測且代價高昂的方式波及全球經濟，尤其與中國間的關稅報復螺旋，恐使6000多億美元雙邊貿易幾近歸零。目前美國對中國商品的關稅累計達145%，中國對美國商品關稅為125%。

● 關稅戰動搖美全球避險地位

長期以來被視為最安全避風港的美國公債出現拋售，顯示美國的全球避險地位在這波川普關稅大刀後出現動搖。紐約時報指出，30年期美債殖利率飆升至4.74%到5%之間擺盪；作為公司和消費借貸基礎的10年期美債殖利率11日上升至4.5%左右，顯示資金正快速撤出。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）認為，川普政府有個想重塑全球貿易、促進製造業回流、減少預算赤字削減債務、讓盟友為美國安全保護傘買單的大戰略，關稅只是第一步。這個大戰略被稱為海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord）。

● 什麼是海湖莊園協議

綜合澳廣新聞網與澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）分析指出，海湖莊園協議並非正式文獻，而是目前已身為白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）去年11月一份41頁「重建全球貿易體系指南」論文的概念彙整。

米蘭認為，美元被高估是美國巨額貿易逆差的根本原因，「這種高估導致美國出口競爭力下降、進口商品更便宜，從而讓美國製造業處於不利地位」，於是借鑑1985年「廣場協議」（Plaza Accord of 1985）提出海湖莊園協議概念。海湖莊園是川普在佛州的度假寓所。

當年美國與盟邦西德、日、英、法在紐約的廣場飯店（Plaza Hotel）簽署協議，引導對美順差國（如西德、日本）貨幣升值、貿易逆差國（美國）貨幣貶值，聯手壓低美元以促進美國工業發展。

● 美債零息換保護傘 設以美為主排他性貿易區

如同1985年的廣場協議，海湖莊園協議核心之一也要其他國家貨幣升值，以提高美國出口競爭；另設計讓持有美債的外國政府把這些美債轉換為100年期且不可交易的零息債券，並提議建立美國主權財富基金和加密貨幣穩定基金。

實現這些目標的機制是透過大舉加徵關稅和撤回美國安全保護傘，迫使貿易和投資夥伴就範。

另一核心是建立「公平貿易區」（Fair Trade Area）構想。米蘭批評當前全球自由貿易體系忽略公平與對等原則，讓像中國這類非市場經濟體獲得過多好處，犧牲美國的就業、工資與戰略自主性。

因此要建立一個新的公平貿易區，僅讓願將手中美債轉換成「世紀債券」的國家加入享有關稅優惠；不願放棄美債利息國家非但進不來這個市場，還會被課高關稅。

中方一些專家認為，海湖莊園協議的盤算是大舉加徵關稅，以此調整貿易流向、推動製造業回流美國，增加財稅收入並增強美國的產業安全。與此同時建立能補充財政的主權財富基金、設計出將短期美債置換成超長期的「世紀債券」，讓他國賣出美元資產，將債務貨幣化。

● 專家：存在邏輯矛盾 難實現減債與重振就業

然而專家圈認為海湖莊園協議的後果可能嚴重破壞全球金融體系，也不大能實現減少赤字和重振高薪就業等主要目標。

澳洲前外交暨貿易部首席經濟學家高登（JennyGordon）指出，海湖莊園協議在邏輯上有諸多漏洞，其一是美國若想讓製造業回流，需依賴外資借貸來投資本土產業，但這會推升美元匯率，與協議想要的「削弱美元以提升競爭力」背道而馳。

其次是強制將各國政府作為外匯儲備所持有的美債轉換為長期債券，將降低美債的流動性價值，促使各國減少使用美元而衝擊美元的儲備貨幣角色，這不是川普所樂見。

此外，美國工業地帶高薪崗位流失的主因並非全球貿易。消費模式改變、科技進步和人口老齡化等因素的影響更大。

她指出，海湖莊園協議的想定是經濟脅迫與砲艦外交能迫使貿易與投資夥伴國升值本國貨幣，並接受美國的債務重整安排。然而川普對待盟友的方式，很難讓人相信遵守這種協議能換來安定，即使真有不少國家願配合，這也無法解決美國的赤字問題。