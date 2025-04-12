快訊

復出告終！宥勝宣布「永不出現」…認低估自己的負面影響

這天生的女生特別漂亮？4月11日「3大韓團女神」誕生　Karina真人娜美登頂

共諜在身邊…吳釗燮昔淪「斷交部長」 許宇甄：原來因資料一直外洩？

聽新聞
0:00 / 0:00

中美關稅戰衝擊初步顯現 中美航線貨櫃運力下跌近四成

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中美經貿戰經過多輪交鋒，互相提高關稅稅率後，目前影響逐漸反映在大陸航運產業的業務量上。（美聯社）
中美經貿戰經過多輪交鋒，互相提高關稅稅率後，目前影響逐漸反映在大陸航運產業的業務量上。（美聯社）

中美經貿戰經過多輪交鋒，互相提高關稅稅率後，截至11日，美國對大陸的關稅稅率已達到125%。目前影響逐漸反映在大陸航運產業的業務量上，相關統計顯示中美航線的運力已下跌近四成，業界人士表示，面對不斷調整的關稅政策，與美國客戶的業務也因此停擺。

財新報導，據華泰期貨不完全統計，4月14日至5月11日之間，大陸至美國西海岸、東海岸各有13個航次被取消，一個月內總計取消航次達26個。這將導致中美航線的貨櫃運力大幅減小，第19周（5月5日至5月11日）的運力僅剩約23萬TEU（20呎櫃），比第15周（4月7日至4月13日）少了14.6萬TEU，下降幅度接近40%。

界面新聞報導，一位大陸貨運代理與物流服務公司內部人員表示，公司的美國客戶紛紛停止報價，喊停本來預定的艙位；一位專做美線市場的貨運代理表示，即使剛談好費用，關稅也馬上改變，因此主動放棄一些訂單；一位深圳科技產品廠商的業務表示，原本美國客戶都提出產品降價的要求，以應對採購商們要支付的關稅成本，但美國對大陸的關稅達高到125%之後，「大家索性放棄了掙扎，談價格沒有任何意義」。

航運諮詢公司德魯里（Drewry）在4月初的報告中表示，高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，導致船運量減少和更多船次被取消。3月和4月，亞洲—北美、跨大西洋、亞洲—歐洲航線上取消的船次共有198個，遠高於2024年同期的135個，這主要是因為亞洲至北美的航線取消量特別大，預測未來5周內，亞洲至北美航線將有53%的運力被取消。

川普 關稅

延伸閱讀

川普祭關稅 中巴高層視訊會議交換意見

鄭麗君率隊與美談關稅 林沛祥：當敗戰投手的人選

美關稅政策反覆多變 越南台商煎熬難眠

陸半導體原產地新規 分析指兩類公司將受益

相關新聞

川普稱10%關稅為「下限」但可能有例外 美國正處談判有利位置

美國總統川普11日晚間表示，10%的對等關稅已是「底線」或「非常接近底線」，但出於一些「顯而易見的原因」，某些情況可能會...

因美債波動才暫緩關稅？川普否認：我很快就解決了

美國總統川普在一周內髮夾彎，從推出對等關稅到宣布暫緩，令全球股市如坐雲霄飛車，針對外界猜測暫緩原因是因為美債被大量拋售，...

中國大陸拉攏歐洲抗美關稅 法媒：「假朋友」恐摧毀產業

面對中美貿易戰，中國國家主席習近平呼籲歐盟「共同抵抗」，企圖拉攏歐洲。不過，法媒將此舉形容為「假朋友」；法國經濟學家更指...

中美關稅戰衝擊初步顯現 中美航線貨櫃運力下跌近四成

中美經貿戰經過多輪交鋒，互相提高關稅稅率後，截至11日，美國對大陸的關稅稅率已達到125%。目前影響逐漸反映在大陸航運產...

關稅陰影下美元走貶 川普：永遠是首選貨幣

美元通常被視為關鍵的避險貨幣，但在美國總統川普的關稅政策朝令夕改下，投資人紛紛逃離美元。川普今天表示，美元將「永遠」會是...

美中關稅熱戰 紐時：習近平面臨疫情以來最大考驗

美中關稅熱戰，紐約時報分析，中國國家主席習近平面臨疫情以來最大的考驗，儘管外界擔心長期的貿易戰可能會加劇中國經濟困境，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。